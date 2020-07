Koronavirus on kiihdyttänyt EU:n toimia hiilivapaan liikenteen edistämiseksi.

Sähköauton voi saada nyt halvemmalla kuin puhelinliittymän, tai jopa ilmaiseksi. Uutistoimisto Bloombergin mukaan halvat hinnat johtuvat valtiontuista. Euroopan suurimmilla henkilöautomarkkinoilla Saksassa ja Ranskassa hallitukset ovat lisänneet sähköautojen kannustimia kiihdyttääkseen niiden kysyntää.

Valtiontuen ansiosta saksalainen jälleenmyyntiketju Autohaus Koenig vuokraa akkukäyttöistä Renault Zoe -autoa ilmaiseksi. Tarjous on ollut sivustolla noin 20 päivää, ja sinä aikana noin 3000 ihmistä on tiedustellut sen perään ja 300 on allekirjoittanut sopimuksen.

Ranskassa tukea annetaan 7000 euroa sähköautoa kohden ja Renault Zoe -mallin myynti on kaksinkertaistumassa tänä vuonna. Saksassa 9000 euron suuruinen tuki sähköajoneuvoa kohden on kymmenkertaistanut myynnin Carfellows-autokauppasivulla. Britannia ja Belgia puolestaan lakkauttivat tuet tänä vuonna. Kiina oli suunnitellut myös tukien lakkauttamista, mutta jatkoi niitä koronan takia vuoteen 2022 asti.

Parhaat sähköautodiilit ovat yleensä firmojen autoille. Myös henkilökohtaiseen käyttöön menopelin saa halvalla: sähköauton voi saada Saksassa 39 eurolla ja Ranskassa 79 eurolla kuukaudessa.

Automarkkina on palautunut koronakriisistä hitaammin Euroopassa kuin Kiinassa ja Pohjois-Amerikassa, mikä on lisännyt siellä päättäjien painetta tukea autosektoria.

Ennusteiden mukaan Saksasta tulee johtava sähköautojen valmistajamaa, ja siellä valmistetaan vuonna 2021 noin 1,7 miljoonaa sähköautoa. Tällä hetkellä maailman suurimmat sähköautovalmistajat ovat ranskalais-japanilainen Renault-Nissan ja yhdysvaltalainen Tesla.

BloombergNEF-analyytikko Aleksandra O’Donovanin mukaan Euroopan unioni edistää hiilivapaata liikennettä ja koronavirus on kiihdyttänyt toimia entisestään. O’Donovanin mukaan halpenevat hinnat ennakoivat, että sähköautot ovat bensiiniautoja halvempia 2020-luvun puolivälissä. Kun käänne on tapahtunut, markkina pärjää ilman tukiakin.

