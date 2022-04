Helsingin poliisin ylikomisario, valvonta- ja ennaltaehkäisevä -toiminnon johtaja Jari Taponen arvioi, etteivät Ruotsissa pääsiäisviikolla nähdyt väkivaltaisiksi yltyneet mellakat olisi mahdollisia Suomessa.

”Suomi ja Ruotsi ovat kulkeneet jo vuosikymmeniä eri teitä. Meillä täytyy tapahtua merkittäviä yhteiskunnallisia muutoksia, mikäli pomppaisimme Ruotsin tielle. Enemmän samankaltaisuuksia löytyy muista maista. Itse asiassa luulen, että Suomi ihan omalla tiellään”, hän kirjoittaa Twitterissä.

”Eräs keskeinen ero Suomen ja Ruotsin välillä on se, että Suomessa ei juuri ilmene ekstremististä väkivaltaa. Ruotsissa ääriliikkeet ovat selvästi voimakkaampia. Tähän on pitkät historialliset syyt. Asia liittyy tavalla tai toisella eriarvoisuuteen”, Taponen jatkaa.

Taposen mukaan Suomessa henkirikollisuus keskittyy alkoholia käyttävälle passiiviselle aikuisväestölle, kun taas Ruotsissa siirtolaisväestön osuus korostuu.

“Suomessa henkirikos tehdään päihtyneenä puukottamalla yksityisasunnossa, kun Ruotsissa ampumalla huumeiden myyntipaikkojen läheisyydessä”, hän tiivistää.

Taponen nostaa esiin myös sen, että Ruotsi on edelleen melko vahva luokkayhteiskunta, jossa sosiaalinen liikkuvuus on vähäisempää kuin Suomessa tai esimerkiksi Norjassa.

Lisäksi Ruotsin suurissa kaupungeissa tehtiin hänen mukaansa 1960-luvulla asuntopoliittisia ratkaisuja, jotka eivät täysin onnistuneet. Niiden seurauksena Suuriin lähiöihin asuttui suuria määriä siirtolaisia; ensin Suomesta, sitten Balkanista ja nyt Lähi-Idästä ja Pohjois-Afrikasta.

”Sosiaalisen sekoittumisen hyvinä puolina on, että sosiaaliset ongelmat, kuten työttömyys, kouluttamattomuus tai matalapalkkaisuus ei pääse keskittymään yhteen paikkaan Suomessa palveluja on lisätty eriytymisvaarassa oleville alueille kun Ruotsissa niitä vähennettiin 90-luvulla”, Taponen sanoo.

Ruotsin poliisin mukaan pääsiäisviikon mellakat ovat kokonaan uudentyyppisiä, sillä ne kohdistuvat nimenomaan virkavaltaan. Iltapäivälehti Expressenin mukaan ainakin 16 poliisia on loukkaantunut mellakoissa ja useita poliisiautoja on poltettu ympäri maata.

”Tämä on vakavaa väkivaltaa elämää ja omaisuutta kohtaan, erityisesti poliisia kohtaan. Tämä on hyvin vakavaa, ja aiomme tarttua voimakkaisiin vastatoimiin. Näin ei voi jatkua”, Ruotsin poliisiylijohtaja Anders Thonberg sanoi tiedotteessaan lauantaina.

Hän katsoo mellakoiden olevan hyökkäys oikeusvaltiota vastaan.

Mellakoiden katsotaan liittyvän tanskalaisen äärioikeistolaisen Rasmus Paludanin toimintaan. Paludan toimintaan kuuluu polttaa muslimien pyhän kirjan Koraanin kopioiden polttaminen alueilla, joilla asuu paljon muslimeja. Myös suuri osa Ruotsin mellakoista on saanut alkunsa Paludania vastustavien mielenilmauksista.

Malmön yliopiston kriminologi Manne Gerell huomauttaa, ettei kyse ole kuitenkaan ainoastaan uskonnosta, vaan myös vastenmielisyydestä poliisia kohtaan.

”Näillä alueilla ulkomaalaistaustaisilla nuorilla pojilla ja miehillä on laaja kokemus poliisista, joka on paikalla ja pysäyttää heidät ja käy heidän luonaan. He tuntevat olonsa erillisiksi”, hän kommentoi Dagens Nyheterille.

LUE SEURAAVAKSI: