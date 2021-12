Kokoomuksen konkarikansanedustaja Ben Zyskowicz arvosteli kovin sanoin eduskunnassa tiistaina Suomen ”ylikireää perustuslaintulkintaa” koronapassiin liittyen.

Zyskowicz on useasti kritisoinut liian tiukkaa perustuslain tulkintaa Suomessa. Hän on aiemmin ollut pitkään eduskunnan perustuslakivaliokunnan jäsen ja toiminut myös sen puheenjohtajana.

Hallitus valmistelee koronapassin käytön laajentamista, mutta ”valmistelua viivästyttävät nämä kuuluisat perustuslailliset ongelmat”, Zyskowicz sanoi.

Tällä hetkellä koronapassia käytetään rajoituksista vapautumiseen, mutta Zyskowiczin mielestä koronapassi pitäisi voida ottaa käyttöön, vaikka rajoituksia ei olisi asetettu.

”Esimerkiksi jokin tilaisuuden järjestäjä, joka haluaisi varmistaa tilaisuutensa terveysturvallisuuden, ei voisi ottaa koronapassia käyttöön, mikäli ei ole voimassa olevia rajoituksia. Samoin esimerkiksi työpaikalla ei voitaisi koronapassilla järjestää pikkujouluja”, Zyskowicz sanoi.

”On se käsittämätöntä, että muissa maissa Euroopassa, jotka ovat oikeuskulttuuriltaan Suomeen rinnastettavia, koronapassin käyttöönottoon ja paljon laajempaan käyttöönottoon kuin Suomessa ei liity perustuslaillisia ongelmia. Kuitenkin jokaisessa sivistyneessä Euroopan maassa on perustuslaissa syrjintäkielto, ja nämä muut Euroopan maat ovat osallisina aivan niissä samoissa kansainvälisissä sopimuksissa, kuten Euroopan ihmisoikeussopimuksessa tai Euroopan unionin perusoikeusasiakirjoissa, jotka sisältävät syrjintäkiellon. Siellä koronapassin käyttöönotto ja siihen liittyvä intressivertailu esimerkiksi rokottamattomien oikeuksien ja rokotettujen oikeuksien välillä on lähinnä politiikkaa, ja siitä tehdään poliittisia päätöksiä parlamentissa ja hallituksessa”, Zyskowicz jatkoi.

”Meillä eduskunnassa parlamentti ei normaalisti mieti, mikä on intressivertailu, mitä me halutaan, halutaanko suojella näitä rokottamattomia vai pitää yhteiskunta auki ennen kaikkea rokotetuille, yleensä ihmisille. Meillä ei siis tätä mietitä tämmöisenä poliittisena kysymyksenä, vaan meillä mietitään sitä perustuslakikysymyksenä, jossa korostuvat rokottamattomien oikeudet: se, että heitä ei saa syrjiä ja yhteiskuntaa ei saa pitää auki sellaisella passilla, joka muka merkitsee näiden rokottamattomien ihmisten perusoikeuksien kiistämistä tai heidän perustuslainvastaista syrjintää”, Zyskowicz kritisoi.

”Perustana tälle kaikelle on Suomen ylikireä perustuslaintulkinta, ja meillä sitä kaikki kehuvat: pääministeri kehuu, ministerit kehuvat, kansanedustajat kehuvat, media kehuu, kaikki sanovat, että on se hienoa, että Suomessa on näin kireä perustuslaintulkinta, koska näin suojataan ihmisten perusoikeuksia. No ei suojata. Meillä katsotaan silmät kipeiksi esimerkiksi rokottamattomien oikeuksia tai vangittujen oikeuksia tai syytettyjen oikeuksia, mutta laajan enemmistön oikeuksia ei katsota”, Zyskowicz jatkoi.

”Meidän nykyinen tilanne on aivan sairas. Siinä hallituksen esityksessä, jossa tämä koronapassi tuotiin eduskuntaan, oli 26 sivua — 26 sivua! — säätämisjärjestysperusteluja. Tämä nykyinen tilanne on aivan sairas. Tällä keisarilla ei ole vaatteita”, hän päätti puheenvuoronsa.

Saksan perustuslakituomioistuin linjasi kevään 2021 hätäjarrusta

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) kommentoi aiemmin tänä syksynä Uuden Suomen haastattelussa sitä, miksi koronatoimet tuntuvat olevan vaikeampia Suomessa kuin muualla Euroopassa. Perustuslakivaliokunta on Suomen ylin perustuslain toteutumista valvova elin.

Ojala-Niemelä huomautti, että monissa muissa maissa perustuslain toteutumista valvoo perustuslakituomioistuin – jälkikäteen.

Vasta hiljattain Saksan perustuslakituomioistuin antoi päätöksensä kevään 2021 ”hätäjarrutoimista”, joilla kontakteja rajoitettiin tiukasti ja liikkumista estettiin. Muiden kuin välttämättömien liikkeiden tuli edellyttää asiakkailtaan ajanvarausta ja negatiivista testitulosta.

Saksan perustuslakituomioistuin totesi nyt, että toimet olivat perustuslain mukaisia, vaikka ne rikkoivatkin joitain perusoikeuksia.

Saksan perustuslakituomioistuin oli saanut yli 300 valitusta kevään 2021 hätäjarrutoimista.

Koronapassi Saksassa puolestaan esiteltiin kesällä 2021.

