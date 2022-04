Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo vaatii kovempia toimia Venäjää vastaan.

”Joka päivä Eurooppa ostaa Venäjältä energiaa n 800 miljoonalla eurolla. Sodan alusta lähtien tähän on kulunut kymmeniä miljardeja euroja. On täysin kestämätöntä, että Eurooppa näin rahoittaa Putinin julmaa hyökkäyssotaa. Tämän on loputtava”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Honkasalon mukaan myös Suomella on paljon tehtävää.

”Valtionyhtiöiden energiayhteyttä Venäjään ei ole vieläkään katkaistu. Fortum jatkaa toimintaa Venäjällä, Gasum tuo kaasua, VR osallistuu hiilen tuontiin Venäjältä. Tämä on täysin kestämätöntä ja tähän on puututtava omistajaohjauksen kautta. ”