Yhdysvaltain Minneapolisissa on ammuskeltu ainakin 12 ihmistä kohti.

”12 ihmistä on saanut vammoja. Yksi mies on kuollut, 11 ihmisen vammat eivät ole hengenvaarallisia”, Minneapolisin poliisi kertoo Twitterissä.

Poliisi ei toistaiseksi ole kertonut tarkempia tietoja tapauksesta eikä myöskään sitä, onko ammuskelija saatu kiinni.

Poliisi kehottaa ihmisiä välttämään Uptownin aluetta, jossa sijaitsee useita baareja ja ravintoloita. Poliisin ilmoittama osoite on kaupallisella alueella lähellä Uptown Theatre -teatteria.

Tapahtumapaikka on lähellä aluetta, jossa on mellakoitu George Floydin kuoleman jälkeen. Floyd kuoli pidätystilanteessa toukokuussa. Pidätyksen tehnyt poliisi piteli polveaan Floydin kaulalla, kunnes tämä menetti tajuntansa. Mies todettiin myöhemmin kuolleeksi sairaalassa. Neljä poliisia irtisanottiin tapauksen johdosta, ja liittovaltion poliisi FBI on aloittanut tutkinnan tapahtuneesta.

