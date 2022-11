Eduskuntaan täksi kaudeksi nousseen Piritta Rantasen koko kansanedustajakausi on ollut yhtä erikoistilannetta.

200 kansanedustajaa. Eduskuntaan täksi kaudeksi nousseen Piritta Rantasen koko kansanedustajakausi on ollut yhtä erikoistilannetta.

200 kansanedustajaa. Eduskuntaan täksi kaudeksi nousseen Piritta Rantasen koko kansanedustajakausi on ollut yhtä erikoistilannetta.

Pääministeripuolue SDP:n ensimmäisen kauden kansanedustaja Piritta Rantanen on syntynyt teollisuusyhteisössä, Kaipolan paperitehtaan kupeessa Jämsässä.

LUE MYÖS LAAJA HAASTATTELU Kansanedustaja Piritta Rantanen oli hyvin Nato-vastainen, mutta on nyt valmis harkintaan – Yhdessä kohdassa nousee esiin ”demarius”

Tuon yhteisön ydin, paperitehdas, on nyt hiljentynyt, mutta Kaipolan alue ei ole ennakkopeloista huolimatta nuukahtanut. Kauppa ja alakoulu jatkavat elämäänsä, ja asunnoillekin on kuulemma kysyntää. Tehdasalueelle syntyy pikkuhiljaa uutta yritystoimintaa.

”Kun sieltä 450 ihmistä silloin irtisanottiin ja korona-aika vielä oli päällä, oli pelko tosi suuri. Heistä 119 on työttömänä”, Rantanen käy läpi UPM Kymmenen Kaipolan-tehtaaseen liittyviä työllistymistilastoja.

200 kansanedustajaa: Piritta Rantanen 42-vuotias ensimmäisen kauden kansanedustaja Jämsästä Keski-Suomen vaalipiiristä. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä. Uusi Suomi pyrkii haastattelemaan kaikki kansanedustajat tällä vaalikaudella. Lue 200 kansanedustajaa -sarjan muut jutut täältä.

Edustaja on tyytyväinen siitä, että ainakaan pahimmat pelot eivät toteutuneet. Entisistä tehtaan ihmisistä on tullut esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä, jostain on tullut auto-alan ammattilainen ja jostain veneenveistäjä.

Myös hallitus ojensi auttavan kätensä Jämsään, kun vuoden 2020 budjettiriihessä sovittiin vajaan yhdeksän miljoonan euron summasta rakennemuutoksen hoitoon. Sittemmin Jämsän seudulla on jännitetty myös sitä, miten käy UPM:n Jämsänkosken tehtaalle – ”suuri huoli on siitä, mitä siellä jatkossa tehdään”, Jämsässä yhä asuva Rantanen sanoo.

Tämä on lyhennelmä jutusta, joka on julkaistu alun perin 16.3.2022 Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -juttusarjassa. Lue tilaajille tarkoitettu laajempi juttu tästä linkistä.

Katso videolta, keitä kollegoja Piritta Rantanen kehuu.

LUE SEURAAVAKSI: