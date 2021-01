Lapin husky-koirilla on ollut vähän töitä korona-aikana. Nämä koirat ovat Utsjoella.

Työt vähissä. Lapin husky-koirilla on ollut vähän töitä korona-aikana. Nämä koirat ovat Utsjoella.

Lappilaisyrittäjillä on takanaan kova vuosi, kun koronapandemia on estänyt ulkomaisten turistien tulon Suomeen.

Hiljaista on ollut myös Anne ja Esa Lindholmin hysky-farmilla Saariselän Kakslauttasessa.

Lindholmeilla on 250 huskya, joista yhtäkään ei aiota koronapandemian takia lopettaa.

”Nuo jutut huskyjen lopettamisesta eivät ole tulleet meiltä farmareilta. Niillä toki voidaan kerätä sympatiaa, mutta ne eivät ole totta”, Anne Lindholm kertoo.

Koirat ovat työkavereita, joiden kouluttamiseen menee tietty aika. Joskus matkustusrajoitukset loppuvat, ja ulkomaiset turistit saapuvat taas tuntureille.

”Jos koirista luopuu, ei voi pariin vuoteen tehdä rekiajeluja. Menee aikansa, ennen kuin saa uuden työikäisen koiran. Ne aloittavat ajamisen yksivuotiaana ja lopettelevat 10-vuotiaana.”

Nyt Saariselälläkin odotellaan suomalaisia matkailijoita. Entistä useampi perhe viettää koulujen hiihtolomia Lapissa, kun ulkomaille ei pääse matkustamaan.

Espoosta löytyi adoptiokoti

Vanhempia koiria Lindholmit ovat antaneet adoptoitavaksi, koska ne eivät enää aja, ja normaaliaikoina niiden työ on ollut esiintyä turistien kanssa valokuvissa.

Koirakavereita. Anne Lindholmin Pena-koira lähtee emäntänsä kanssa päivittäin toimistotöihin. Kuva: Pirkko Tammilehto

”Koiria on adoptoitu tänne Saariselän kylälle, kaukaisin paikka on Espoo. Vanhoilla koirilla ei ole enää menohaluja, ne viihtyvät oikein hyvin perheissä sohvaperunoina. Kun ne sohvalle päästää, niitä on vaikea saada sieltä enää pois.”

Yli kymmenvuotiaalle koiralle riittää Lindholmin mukaan vallan hyvin se, että se hiljakseen kävelee ja pääsee välillä pienille lenkeille.

Lindholmeilla on ollut rekikoiria vuodesta 1995. Sen lisäksi heillä on ohjelmapalveluja, kaksi ravintolaa ja majoitusta Saariselällä.

