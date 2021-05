Kesällä 2020 moni suomalainen innostui matkailemaan kotimaassa ja osti kesämökin. Vapaa-ajan asuntojen skaala vaihtelee heikosti varustelluista kuivan maan pikkumökeistä luksusvarusteltuihin huviloihin. Tämän viikon Markkinaraati keskustelee mökkikauppabuumista ja sen jatkumisesta.

Kiinteistömaailman toimitusjohtajan Risto Kyhälän mukaan Suomessa on kaksi miljoonaa omistusasuntoa ja noin 600 000 vapaa-ajanasuntoa.

”Kauppa on ollut menneet vuodet hyvin tasaista. Korona iski ja massaturismi ulkomaille sai aikamoisen kolauksen. Katseet kääntyivät kotiin ja vapaa-aikaan.”

Aiemmin noin yhdestä kahteen prosenttiin asuntokannasta on vuosittain vaihtanut omistajaa. Kyhälän mukaan viime vuonna kysyntäprosentit ylsivät paikoin 50 prosenttiin.

Keskon K-Rauta-ketjun ketjujohtajan Olli Peren mukaan hirsitalopakettien lisäksi kysyntää on ollut pienille piha- ja saunarakennuksille. Rautakaupasta mökkikansa ostaa muun muassa ulkomaaleja ja puutavaraa terassia varten. Suosittuja ovat Peren mukaan myös syötävät kasvit sekä kesäkukat.

Parempaa varustelutasoa mökilleen haluava voi ostaa ilmalämpöpumpun tai korvata puuceen vesivessalla. Arjen luksusta tuovat Peren mukaan paljut ja poreammeet. Sään salliessa ihmiset haluavat ruokailla ulkona.

”Grillit ovat jo olleet tosi suosittuja, mutta nyt on tarjontaa. Pizzauunit tuntuvat olevan hittituote.”

Aktian henkilöasiakkaista vastaavan johtajan Oscar Taimitarhan mukaan viime vuonna alkanut mökkibuumi jatkuu tänä kesänä.

”Vuosi sitten olin väärässä. Piikki oli niin voimakas, että ajattelin, ettei tämä voi tällaisena jatkua. Kun nyt katsoo tilastoja, mökin ostoaikeet ovat edelleen ennätystasolla.”

Vapaa-ajan asunnot voi Suomessa jakaa Kyhälän mukaan kolmeen ryhmään: Viihdekeskusten ja palveluiden äärellä olevat erittäin hyvin varustellut kiinteistöt, vesistöjen äärellä olevat melko hyvin varustellut kiinteistöt sekä kolmantena pienten vesien äärellä tai kuivalla maalla olevat vaatimattomasti varustellut mökit.

”Hauskin ja ihmeellisin asia tässä koronan aiheuttamassa mökkibuumissa on, että myös nämä pitkään olleet, äärimmäisen heikosti varustellut, jopa hoitamattomat mökit tekivät kauppansa.”

Pankeissa kovin kilpailu käydään asuntolainapuolella. Aktian Taimitarhan mukaan mökkilaina otetaan lähtökohtaisesti pankista, jossa myös oma asuntolaina on. Asuntolainassa lähes aina vakuutena toimii ostettava kohde.

”Mökkilaina eroaa siinä, että mökkilainoissa käytetään kaupunkiasuntoa vakuutena. Toki mökkiäkin voi käyttää.”

Kiinteistömaailman Kyhälä toteaa, että ulkomaanmatkailu ja yhteisölliset isot tapahtumat ovat kärsineet koronasta, ja toipuminen voi viedä pitkään. Mökkeily on tuonut vastapainoa kaupungistumiselle. Jääkö mökkibuumi pysyväksi ilmiöksi?

”Kaipuu luontoon on kova. Korona auttoi löytämään mökit. Uskon, että tämä tulee jatkumaan aika vahvana hyvin pitkään.”

K-Raudan Pere arvioi, että koronan tuomat etätyömahdollisuudet tukevat sitä, että ihmiset etsivät kakkoskotia tai vapaa-ajan asuntoa, jossa voidaan viettää aikaa.

Taimitarha huomauttaa, että realiteetit voivat jossakin vaiheessa tulla vastaan. Ihmiset ovat ostaneet myös heikkokuntoisia mökkejä, joissa on kunnostamistarvetta. Suomessa on hänen mukaansa muutenkin ongelmana, että rahaa on liikaa kiinni asuntojen seinissä.

”Sehän vain lisääntyy, kun hankitaan mökkikiinteistö ja ruvetaan kymppitonneilla kunnostamaan.”

Taimitarha toivoo, että suomalaiset ymmärtäisivät laajentaa ja hajauttaa varallisuuttaan eri muotoihin, jotta emme jää jälkeen muista Pohjoismaista.

Katso kaikki Markkinaraati-lähetykset täältä.