Terveydeksi. Hyvinvointialueille tulevaa rahaa voisi käyttää esimerkiksi liikuntaneuvontaa. Puolet rahasta määräytuu sen mukaan miten väestön terveydentila on kohentunut.

Hyvinvointialueille on tulossa uutta rahaa valtiolta. Sitä jaetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön, eli hyten tuloksellisuuden perusteella. Jaettavaa on 217 miljoonaa euroa, mikä on noin yksi prosentti hyvinvointialueiden kokonaisrahoituksesta.

Hyte-rahoitus otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa vuonna 2026.

”Vaikka jaettava summa kuulostaa pieneltä, on se hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön näkökulmasta merkittävä”, sanoo johtava asiantuntija Timo Ståhl THL:n tiedotteessa.

Raha on yleiskatteellista, eli sisältyy hyvinvointialueen saamaan valtion rahoitukseen. Hyvinvointialue voi käyttää saamansa summan kuin parhaaksi näkee.

Rahan kuitenkin toivotaan kannustavan sote-alueita toimintaan, joka edistää asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä heidän toiminta- ja työkykyään.

”Jos hyvinvointialue käyttäisi hyte-rahan ehkäisevään työhön, se voisi vahvistaa esimerkiksi liikuntaneuvontaa, ravitsemusneuvontaa tai ehkäisevää päihdetyötä. On selvää, että painopisteen siirtäminen ehkäiseviin palveluihin tarvitsee erityisosaajia”, toteaa Pirkanmaan hyvinvointialueen ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen tiedotteessa.

Hyte palkitsee aktiivista aluetta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on uudentyyppinen valtionrahoituksen kriteeri, sillä hyvinvointialue voi vaikuttaa siihen omilla toimillaan.

Tähän asti valtionrahoituksen keskeinen periaate on ollut se, että rahoituksen määrä perustuu lakisääteisten palvelutehtävien laskennallisiin kustannuksiin. Rahoitus on määräytynyt tekijöistä, joihin omilla toimilla ei ole voinut suoranaisesti vaikuttaa.

Valtionrahoitus jaetaan hyte-kertoimen perusteella. Se muodostuu mittareista, joilla arvioidaan esimerkiksi rokotuskattavuutta tai tuen tarpeen selvittämistä niiden koululaisten osalta, jotka eivät ole osallistuneet määräaikaisiin terveystarkastuksiin.

Toinen puolikas kertoimesta määräytyy tuloksellisuuden perusteella, eli millainen muutos on saatu aikaan väestön hyvinvoinnissa ja terveydentilassa, onko alue esimerkiksi onnistunut vähentämään ikääntyneiden lonkkamurtumia tai NEET-nuorten osuutta. He ovat nuoria, jotka eivät ole työssä, koulutuksessa eivätkä asevelvollisuutta suorittamassa.

Vaikka kerroin otetaan käyttöön kolmen vuoden kuluttua, kannattaa Ståhlin mukaan alueiden ryhtyä toimiin saman tien.

”Nyt tehtävä työ vaikuttaa indikaattoreihin, joiden perusteella kerroin lasketaan syksyllä 2025”, sanoo Timo Ståhl.