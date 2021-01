Etelä-Euroopasta Pohjanmerelle yltävä sähköverkko käväisi lähellä romahdusta iltapäivällä tammikuun 8. päivänä. Blackout vältettiin kuitenkin täpärästi.

Keski-Euroopassa verkkotaajuus romahti äkkiä 49,74 Hz:iin ja sittemmin tasaantui 49,84 Hz:iin. Tajuuden pitää olla 50 Hz. Saksalaisen Ingeniuer-lehden mukaan Eurooppa uhkasi pimentyä klo 14.05 aikaan.

Kantaverkkojen järjestön Entso-E:n mukaan samaan aikaan kaakkoisen Euroopan taajuus nousi 50,6 Hz:iin. Sen mukaan manner-Euroopan sähköverkot ovat normaalisti kytköksissä toisiinsa, mutta nyt ne irtautuivat toisistaan.

Syy paikallistettiin nopeasti Romaniaan, missä sähköä tuotettiin huomattavasti tavallista vähemmän tuona iltapäivänä. Sähköverkkoa operoiva Ucte-keskus irrotti hätätoimena kaakkoisen Euroopan pois verkosta.

Myös Italiassa ja Ranskassa sähkön suurkuluttajia tiputettiin verkosta 1,7 gigawatin verran ja Itävalta otti käyttöön varavoimantuotantoa.

Tilanne saatiin hallintaan tunnin kuluessa, mutta Itävallan huoltovarmuusviranomaiset pitävät tilannetta pahimpana sähköverkon häiriönä 14 vuoteen. Entso-E:n mukaan vielä pahempi tilanne sattui 4. marraskuuta vuonna 2006, mikä johti järjestelmän parannuksiin. Jotain muutoksia on nytkin suunnitteilla.

Wien Energie -yhtiön mukaan Euroopan sähköverkossa hätätilanteiden määrä on kasvanut noin 15:sta 240:een tapahtumaan vuosittain 15 viime vuoden aikana. Sen mukaan syynä on se, että vaihtelevan tuuli- ja aurinkosähkön tuotanto on kasvanut rajusti.

Suomen Fingridistä kerrotaan, ettei Euroopan sähköjärjestelmän tapahtumat vaikuttaneet pohjoismaiseen sähköjärjestelmään ja käyttövarmuuteen.

”Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan välisten kaapeliyhteyksien automatiikka kuitenkin aktivoi jonkin verran tehonsiirtoa lyhytaikaisesti tukemaan Keski-Euroopan järjestelmää, kun taajuus laski siellä”, sanoo johtaja Reima Päivinen Fingridistä.

Oikaisu 27.1.2021 kello 19.00: Jutun alussa oli virheellisesti 47,74 Hz, se on korjattu luvuksi 49,74 Hz.

