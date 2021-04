”Eduskunta nimeää VTV:n pääjohtajan kuusivuotiskaudeksi. Pääsääntö on, että se, joka nimeää, voi myös erottaa. Laissa on kuitenkin harmaa alue”, Pauli Kiuru sanoo.

Kokoomuksen kansanedustaja, tarkastusvaliokunnan jäsen Pauli Kiuru toteaa nyt myös, että prosessi luottamusäänestyksen käynnistämisestä VTV:n pääjohtajan tapauksessa on vielä epäselvä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari on parhaillaan pidätettynä virastaan keskusrikospoliisin esitutkinnan vuoksi. Keskusrikospoliisin tutkinnat liittyvät Yli-Viikarin lentopisteisiin sekä kahden vuoden palkanmaksuun ilman työvelvoitetta. VTV-kohuun liittyy myös eduskunnan tarkastusvaliokunnan selvitys VTV:n sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta ja hyvän hallinnon periaatteiden noudattamista.

Aiemmin Kiuru arvioi, että tarkastusvaliokunta voi mietinnössään edellyttää eduskunnan täysistunnon luottamusäänestystä Yli-Viikarista. Kiuru oli valmis tekemään esityksen tarvittaessa vaikka mietinnön vastalauseen kautta.

Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola kuitenkin toi aiemmin esiin, että laissa on eräänlainen aukko sen suhteen, mikä elin voi luottamusäänestysprosessin käynnistää. Tämän toteaa nyt myös Kiuru.

”Eduskunta nimeää VTV:n pääjohtajan kuusivuotiskaudeksi. Pääsääntö on, että se, joka nimeää, voi myös erottaa. Laissa on kuitenkin harmaa alue. Missään ei ole suoraan määritelty, miten erottamisäänestyksen voi saada vireille salissa. Vaihtoehtoisia toimijoita ovat ainakin kansliatoimikunta ja tarkastusvaliokunta. Menettelytapa ratkaistaan. Selvää kuitenkin on, ettei kukaan virkamies ole erottamiselta turvassa. On myös selvää, että tarkastusvaliokunnan mietintö on tärkeä dokumentti kaikissa tapauksissa”, Kiuru kirjoittaa blogissaan.

”Oma näkemykseni on, että pääjohtajan luottamus on mitattava salissa – tekemättä ei voi jättää”, Kiuru jatkaa.

Kiurun mielestä Yli-Viikarin ”matkustaminen on ollut ylimitoitettua ja rahankäyttö harkitsematonta”.

Tarkastusvaliokunnan VTV:tä koskevan mietinnön on arvioitu valmistuvan aikaisintaan tällä viikolla.

