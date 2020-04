Työntekijöitä maatalouden kriittisiin töihin tuntuu löytyvän myös kotimaasta, kertoo henkilöstöpalveluyritys Barona. Yhtiön mukaan viime torstaina avattuihin työnhakuihin on tullut neljän ensimmäisen päivän aikana jo yli 1 000 työhakemusta. Hakemusmäärä on poikkeuksellisen suuri.

”Näin huhtikuussa kylvökausi on jo käynnissä, joten aikaa ei ole hukattavaksi yhtään. On ollut hienoa nähdä, että halukkuutta maataloustöihin näyttäisi löytyvän”, sanoo Baronan elintarviketeollisuuden palvelujohtaja Arto Töyrä tiedotteessa.

Maatalousalalla on oltu huolissaan työvoimasta, kun ulkomainen kausityövoima ei pääse liikkumaan kuten tavallisesti koronan vuoksi. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton MTK:n mukaan maatalouden kausityöntekijöiden tarve keväällä ja kesällä on vähintään 14 000 työntekijää. Heistä pääosa on ollut ulkomaalaisia.

Suurimpana murheena ulkomaisen työvoiman saannin merkittävästä hankaloitumisesta on pidetty esimerkiksi viljelijöiden ja puutarha-alan kausityövoiman saantia. Näillä aloilla Suomessa toimii satokauden aikana tyypillisesti tuhansia ulkomaisia kausityöntekijöitä esimerkiksi Ukrainasta ja Venäjältä.

Barona on käynnistänyt tähän liittyen valtakunnallisen kampanjan kotimaisten työntekijöiden löytämiseksi kausitöihin.

Yritys etsii työntekijöitä esimerkiksi marjatiloille sekä vihannes- ja juurestiloille eri puolille Suomea. Baronan mukaan työhakemuksia tulee jatkuvasti lisää. Tahti on lupaava, mutta nykyinen määrä vielä riitä.

”Hakemusvyöry osoittaa, että maaseudun työt kyllä kiinnostavat myös suomalaisia. On kuitenkin selvää, että nyt saavutettu hakijamäärä ei riitä lähellekään maataloustuotannon todelliseen tarpeeseen. Tarvitsemme useita tuhansia työntekijöitä lisää”, Töyrä sanoo.

Barona käy paraikaa neuvotteluita useiden kymmenien maatalousyrittäjien kanssa ympäri Suomen.

Värväämö sai heti yli sata hakemusta

Myös Värväämö Oy aloitti viime viikolla kampanjoinnin rekrytointimedia Duunitorin kanssa. Kampanjan avulla etsitään lomautettuja ja irtisanottuja ihmisiä, joita kiinnostaa työ myös itselle aivan uudella toimialalla, kuten maataloudessa. Tarkoituksenaan on löytää heille kausitöitä esimerkiksi marjatiloilta sekä toimialoilta, joissa on mahdollista työskennellä myös ilman aikaisempaa työkokemusta.

Värväämön toimitusjohtaja Joonas Palosaari totesi tiedotteessa, että ensimmäiset rekrytoinnit on tehty, mutta tuhansia on vielä tekemättä.

”Heti ensimmäisen vuorokauden aikana huomasi, että töihin valmiita ihmisiä on. Sadan työhakemuksen raja meni rikki alle vuorokaudessa, mikä ei ole mikään itsestäänselvyys”, Palosaari sanoi tiedotteessa viime torstaina.

”Tuhansien ihmisten rekrytoiminen ei tapahdu hetkessä. Valtio pyrkii auttamaan yrityksiä, mutta päätöksenteossa kestää aina oma aikansa. Meidän kaikkien yhdessä täytyy toimia nyt ennakkoluulottomasti, jotta selviämme yhdessä mahdollisimman pienin vahingoin.”

Värväämö on löytänyt ensimmäiset työntekijät myös Leppävirralle Rauno Miettisen marjatilalle. Työntekijät aloittavat työnsä heti toukokuun alussa, kun säät sen mahdollistavat. Värväämö kertoo, että Miettisen marjatilalla kasvaa joka vuosi yli 20 hehtaaria mansikkaa sekä vadelmaa, viljaa ja hernettä.

Viime vuonna tilalla työskenteli noin 120 pääosin ukrainalaista työntekijää, mutta tulevalle kesälle työvoimatilanne näyttää epävarmalta.

”Eihän tällaiseen osattu ollenkaan varautua. Nyt kun rajat lyötiin kiinni, on pelko, että jäämme ilman kausityöntekijöitä”, Miettinen sanoo Värväämön tiedotteessa.

”Tarve on niin suuri, että suomalainen työvoima ei ehkä ole kokonaisratkaisu, mutta kovin pitkään emme voi venyttää ja alkutyöt pitää saada tehtyä, muuten edessä on ongelmia.”

Palosaari peräänkuuluttaakin yrityksiltä nopeita ja ketteriä ratkaisuja ja yhteistyötä kaikkien toimijoiden kesken.

”Yritysten olisi nyt myös hyvä toimia nopeasti, sillä työntekijät ovat jo liikkeellä ja tällä hetkellä aputyövoimaa on kyllä tarjolla.”

Maatilojen ahdinkoon vastaa myös uusi työnvälityspalvelu Töihin tilalle.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) vetosi aiemmin suomalaisiin, jotta myös työtä vailla olevat suomalaiset lähtisivät nyt töihin maatiloille. Hän iloitsi tänään keskiviikkona suomalaisten innostuksesta kävellessään hallituksen kehysriiheen Säätytalolla. Lepältä kysyttiin asiasta.

”On hienoa, että suomalaiset ovat lähteneet. Erittäin hienoa, tosi hyvä asia”, Leppä vastasi Säätytalolla tänä aamuna.