Saksan liittokansleri Olaf Scholz (sd) ja Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson (sd) keskustelivat Euroopan energiaratkaisuista ja Ukrainan sodasta Tukholmassa.

Valtionpäät korostivat tiistaisessa tiedotustilaisuudessaan, että vihreä siirtymä on ilmastopolitiikan lisäksi vahvasti myös turvallisuuspolitiikkaa.

Ruotsin pääministeri Andersson korosti, että Ukrainan sota on muuttanut geopoliittista todellisuutta arvaamattomammaksi, eikä paluuta entiseen enää ole. Hänen mukaansa sodan aika on synkkä sekä Ukrainalle että koko Euroopalle.

”Venäjä ei voi voittaa tätä sotaa. Se on tärkeää Ukrainalle ja se on tärkeää Euroopalle”, Andersson sanoi ja esitti kiitoksensa Scholzille siitä, että Saksa ensimmäisten Nato-maiden joukossa ratifioi Suomen ja Ruotsin jäsenyyden.

Sota näkyy tällä hetkellä eurooppalaisille ennen muuta korkeina energian hintoina, kun Venäjä on rajoittanut kaasutoimituksiaan eikä Itämerelle vedettyä uutta Nord Stream II -kaasuputkea koskaan päästy avaamaan Ukrainan sodan vuoksi. Saksa on energiaratkaisuissaan nojannut pitkään halpaan venäläiseen kaasuun.

Anderssonin mukaan sota osoittaakin, miten kiireellistä ja tärkeää on vauhdittaa vihreää siirtymää.

”Fossiilisten polttoaineiden riippuvuuden vähentäminen on ainoa tapa eteenpäin. Niin ilmastolle kuin myös omalle turvallisuudellemme”, Ruotsin pääministeri totesi.

”Me emme tarvitse ainoastaan vaihtoehtoisia energiantoimittajia, vaan myös kunnianhimoisia kansallisia ja Euroopan-tasoisia ilmastonsuojelutavoitteita. Tavoitteenamme on oltava uusiutuvien energianlähteiden käytön kiihdyttäminen. Kyse ei ole vain tarpeesta suojella ilmastoa, vaan myös välttämättömyys turvallisuustilanteemme kannalta”, Saksan liittokansleri Olaf Scholz jatkoi.

Scholz kertoo, että noustessaan liittokansleriksi hän päätti selvityttää, mitä kaasutoimitusten vähentäminen merkitsisi, mikä johti uusien nesteytetyn maakaasun, LNG:n, terminaalien rakentamiseen Saksan pohjoisrannikolle.

Kysymys ydinvoiman roolista vihreässä siirtymässä sai valtionpäiden suut selvästi soukemmalle.

Ruotsissa on suljettu kaksi ydinreaktoria vuosienvaihteissa 2019–2020 ja 2020–2021. Saksa puolestaan päätti viimeisten kuuden reaktorin sulkemisesta ennen Ukrainan sotaa, eikä päätöstä pyörretty sodan alkamisen jälkeen. Näistä kolme on jo suljettu ja kolme on tarkoitus sulkea vuodenvaihteessa.

Saksalaislehti Der Spiegelin toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan 78 prosenttia saksalaisista kannattaa jäljellä olevien kolmen reaktorin käytön jatkamista ensi kesään ja 41 prosenttia kannattaa uuden ydinvoiman rakentamista. Vaikka saksalaisten ydinvoimamielipiteissä on tapahtunut käänne, ei Scholz ydinvoimakeskusteluun ryhtynyt.

Sen sijaan hän sanoi Saksan panostavan ”massiivisesti” uusiutuvaan energiaan ja lisäsi maan säätäneen juuri siirtymää avittavia lakeja. Lisäksi hän korosti vetytalouden merkitystä osana ”tulevaisuuden taloutta”.

”Muissa maissa ydinvoimalla on merkittävä rooli. Me puhumme nyt kansallisista ratkaisuista enkä halua arvioida tai kommentoida näitä ratkaisuja”, Scholz totesi.

”Eri Euroopan maat ovat valinneet eri polkuja ydinvoiman suhteen ja me odotamme, että nämä ovat kansallisia ratkaisuita. Ruotsissa meillä on ydinvoimaa ja se tulee olemaan osa energiapalettiamme vielä pitkään. Uuden ydinvoiman rakentaminen on sallittua, mutta toistaiseksi uusia hakemuksia uusien reaktorien rakentamiseksi ei ole”, Andersson täydensi.

Aivan puhtaasti kansallista energiapolitiikkaa ydinvoima ei ole, vaan esimerkiksi ydinvoiman asemasta väännettiin kättä EU-tasolla pitkään osana kestävän rahoituksen luokittelua eli niin sanottua EU-taksonomiaa. Euroopan komissio antoi lopulta kompromissiesityksen, missä sekä ydinvoima että maakaasu luokiteltiin kestävän rahoituksen piiriin kuuluvaksi.

Tiedotustilaisuuden jälkeen Scholz ja Andersson vierailevat Scanian tehtaalla Södertäljessä, missä he pääsevät tutustumaan ruotsalaisvalmistaja Scanian sähköisiin rekkoihin. Scania on osa Volkswagen-konsernin pääomistamaa Tratonia.

LUE MYÖS: