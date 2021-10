Juttu on julkaistu alun perin Tekniikan Historiassa 2/2016.

Aurinkoisena maaliskuun talvipäivänä Veikko Ilmasti, kirjoitushetkellä 87, esittelee työhuoneessaan Merihaassa, mitä on keksijäurallaan saanut aikaan. Elämä on ollut niin värikäs, täynnä vauhtia ja vaarallisia käänteitä, että niistä on riittänyt tarinaa myös kahteen paksuun kirjaan. Tragediaa ja komediaa.

Huippuhetkiäkin on ollut. Hän sai esitelmöidä Standard Oilin johtokunnalle ylimääräisessä kokouksessa vuonna 1963 – kokouksen ainoana asiana – öljyn puhtausilmaisimesta.

Mitä olet Veikko saanut aikaiseksi, hän kysyy itseltään.

”Vuosien aikana syntyneiden myytyjen tuotteiden arvo olisi nykyrahassa noin 660 miljoonaa euroa.”

Ilmasti on tyytyväinen, vaikka summasta ei hänelle itselleen ole jäänyt paljonkaan. Elämäntyö, viiden yrityksen perustaminen sekä parikymmentä tuotetta ja projektia ovat valuneet uusien keksintöjen ja patentoinnin virtaan.

Ilon aihe on se, että keksinnöistä suurin osa oli kirjoitushetkellä jossakin muodossa käytössä.

Kunnian töistä hän antaa myös alan professoreille ja yliopistotutkimukselle. Ilmasti on aina osannut mennä alan asiantuntijoiden luo, kun eteen tulee asioita, joita hän ei ymmärrä.

”Esimerkiksi Markku Kulmala on ollut monessa hankkeessa mukana. En kuvittele olevani niin fiksu, että kaiken ymmärtäisin, mutta sitkeyttä riittää. Kun johonkin olen ryhtynyt, en sitten lopeta, olkoon yö tai päivä.”

Viiden yrityksen mies. Kuva otettu 30.3.2015. Kuva: Marissa Tammisalo

Viidessä yrityksessä

Merihaan työhuoneessaan Ilmasti dokumentoi elämäntyötään, arkistoi papereita ja keksintöihin liittyviä piirustuksia. Siellä ovat myös hänen saamansa palkinnot, sertifikaatit ja valokuvat – koko pitkä työura keksijänä ja yrittäjänä.

Ilmasti on perustanut tai ollut osakkaana elämänsä aikana viidessä yrityksessä: Labko, Ulmaelektro, Ilmasti Oy, Ion Blast, Genano ja tuoreimpana Aavi Tech, jonka osake-enemmistö on nyt kiinalaisten omistuksessa.

Sieltä Ilmasti jäi alkuvuodesta eläkkeelle, vaikkei keksimistä aiokaan lopettaa.

”Heräsin kahdelta yöllä, vaikkei mitään liiketoimintaa ole enää menossa. Rytmi jää päälle.”

Eläkepäivien alkajaisiksi Ilmasti lähti maaliskuussa pitkälle lomalle ensimmäistä kertaa vuosikausiin. Hän matkusti yksin Vietnamiin.

Patentti viljankosteusmittarille

Ilmastin työura käynnistyi rakennustyömailla vastaavana mestarina ja tarkastajana 1940-luvun lopulla.

Ensimmäinen patentti myönnettiin vuonna 1959 Heinolassa viljankosteusmittarille, yhtä aikaa toisen suomalaiskeksijän kanssa. Mittareissa nestepinnan korkeusmittaus tehtiin kapasitiivisella menetelmällä.

Muutamaa vuotta myöhemmin hän perusti elektroniikkayrityksen, kun toimivat prototyypit viljankosteusmittarista ja pikalämpömittarista olivat valmiit. Jälkimmäistä testattiin muun muassa Heinolan Reumasairaalan lääkäreiden kanssa.

Laboratoriokojeista syntyi sitten ensimmäinen yrityskin, Labko Oy, vuonna 1961.

Sen jälkeen Ilmastille on kertynyt noin 200 keksintösuojausta 150 maassa. Niistä 40 on laite- ja menetelmäratkaisuja. Henkilökohtaisia patentteja hänellä on 46.

Ilmasti on saanut muun muassa tasavallan presidentin Viisasten kivi -palkinnon vuonna 1974, kun Ulmaelektro oli vuoden paras yhtiö. Se kehitti muun muassa paperiradan vikojen analysaattorin, joka oli kirjoitushetkellä yhä käytössä, tosin modernisoituna.

Tämän keksinnön osuus Ilmastin laskelmissa on noin 600 miljoonaa euroa. Sen kehitystyöhön osallistui muitakin Ulmaelektron työntekijöitä.

Kehitystyö lähti liikkeelle Tervakosken tehtaalta. Avokanavavirtausmittaria myynyt Ilmasti tapasi teknisen johtajan Yrjö Vaskion, joka kertoi kondensaattoripaperin vianilmaisun vaikeuksista.

Eräissä paperilajeissa reiät paperissa aiheuttivat suuria vaikeuksia joko paperin edelleen prosessoinnissa tai lopputuotteessa. Reiät saatettiin havaita joko visuaalisella tarkastelulla tai sähkömekaanisilla laitteilla.

Laitteet oli ostettava ulkomailta, kun Suomessa niitä ei valmistettu. Arvoltaan ne olivat lähes puoli miljoonaa silloista markkaa.

”Annatko aikaa kuukauden niin teen tarjouksen?” Ilmasti kysyi.

”Ethän sinä ole koskaan tällaista tehnyt”, Vaskio ihmetteli.

Myös lapsisotilas. Veikko Ilmasti osallistui jatkosotaan 12-vuotiaana sotilaspoikana. Kuva: Riitta Heiskanen

Voiko olla niin tarkka?

Ilmastilla oli niin hyvät insinöörit yhtiönsä palkkalistoilla, että vikailmaisin tehtiin. Tosin Ilmasti joutui kehitystyötä varten tekemään 220 000 markan vekselin. Vekseli oli silloinen Tekes.

Tuloksena oli Ulma, laite, joka oli halvempi ja toi paremmat tiedot vioista kuin kilpailijansa. Se löysi paperiradalta jopa puolen millin reiät.

Vaskio ei ensin uskonut, että näin tarkka laite voisi olla totta.

Ulmassa paperiradan toiselle puolelle sijoitettujen infrapunalamppujen valo kohdistui paperin läpäistyään valotransistoreihin, joiden antama jännite vahvistettiin käsittelyä varten. Reiän koko voitiin määrätä mittaamalla havaitun muutoksen kestoaika.

Aikaisempiin laitteistoihin verrattuna Ulmassa oli tarkempi reiän koon mittatarkkuus. Lisäksi menetelmä oli paperirataa koskettamaton, eikä laitteessa ollut liikkuvia komponentteja.

Valomittaukseen perustuvalla menettelyllä paperiradasta voitiin erottaa reikien lisäksi tummat kohdat ja ohenemat.

Kun ensimmäisiä paperieriä ajettiin laitteiston läpi, ilmaisimet osoittivat yllättäen löytäneensä lähes 10 000 reikää. Tervakoski reklamoi laitteen toimivan virheellisesti, ja Vaskio määräsi laitteen poistettavaksi.

Rulla tarkastettiin käsin, ja virhemäärä piti tehtaan johdon hämmästykseksi täysin paikkansa. Virheitä haki 16 tehtaan työntekijää viikon ajan.

Vähitellen Ulmasta tuli vianilmaisun standardi maailman paperiteollisuudessa, ja se myytiin Oy Strömberg Ab:lle.

ABB:n omistukseen siirtymisen jälkeen kehitystyö jatkui. Erityisesti ccd-kennojen käyttöönotto ja tiedon käsittely reaaliaikaisesti digitaalimuodossa mahdollisti vikojen kuvaamisen ja analysoinnin.

Toinen Ulmaelektron menestystarina oli ekg-sydänkäyrän siirtolaitteisto, joka kehitettiin vuonna 1972. Sillä siirrettiin presidentti Urho Kekkosen sydänkäyrää Moskovan symposiumiin vuonna 1976.

Ilmasti Merihaan toimistossaan. Kuva: Katariina Salmi

Ilmanpuhdistus elämäntyönä

Varsinaisen keksijän uransa Ilmasti on kuitenkin tehnyt ilmanpuhdistuksen ja ionipuhalluksen parissa.

Vuonna 1974 hän perusti Ilmasti Oy:n, joka keskittyi ilmanpuhdistukseen liittyvään elektroniikkaan. Varsinainen ionipuhallus lähti liikkeelle Ion Blast Oy:stä pari vuosikymmentä myöhemmin. Yhtiö puhdisti teollisuusilmaa aina Australiaa myöten.

Ionipuhalluksessa silmille näkymättömät ionivirrat vievät ilman hiukkaset jo nanokoosta lähtien keräyspinnalle.

Miten niin iso asia keksittiin Suomessa?

”Tämä on niin uutta maailmassa, että Nasalla kukaan ei aluksi ymmärtänyt mistä on kyse. Piti näyttää kädestä pitäen. Kaikki sanoivat, että tämähän mullistaa maailman.”

Nasa kutsui Ilmastin näyttämään laitteen toimintaa vuonna 1990. Pulma tuli siitä, miten iso putki saadaan lentokoneeseen.

Omakotitalon alakerrassa piti suunnitella kasattava, läpinäkyvä putki, jotta Nasan professorit ja tohtorit näkivät, miten se puhdistaa ilmaan. Tuloksen he varmistivat omalla mittarillaan.

”Kun ne eivät ymmärtäneet toimintaperiaatetta, mukana ollut professori Gunnar Graeffe pyysi paperisilppua avuksi.”

Ionipuhdistus perustuu siihen, että terävään kärkeen laitetaan kova jännite. Se lykkää liikkeelle ionivirran, puhallusvirran, ja sen läpi kuljetettu ilma luovuttaa hiukkaset – kiinteät ja pisaramaiset – keräyspinnalle.

Kun paperisilppu lensi vastakkaiselle seinälle, Nasan professoritkin uskoivat.

”Tässä onkin ollut keksijäntaipaleeni vaikeus: kun jotakin tuo ensimmäisenä maailmassa markkinoille, kukaan ei usko. Mutta kun itse tiesi, että tämä pelaa.”

Kuopion yliopiston professori Taisto Raunemaa sanoi Ilmastille, että olet tehnyt sellaisen patentin, jolla pitää rikastua.

Mutta eihän se niin mennyt.

Ionisuihkulla puhtaaksi

Kirjoitushetkellä ionisaattoreita tehtiin Helsingissä. Ne ovat teholtaan 10 000–15 000 kilovolttia. Niilläkin saadaan tuhkat kattoon, kun ionisuihku antaa hiukkasille sähköisen varauksen, joka karkottaa ne keräyspinnalle.

”Patentin Amerikkaan sain vasta, kun tein videon siitä, miten keksintö toimii. Siellä ei ymmärretty ionisuihkun periaatetta. Terävästä kärjestä lähtee joka hetki miljardeja ioneja nopeudella 1,2 metriä sekunnissa. Sillä saadaan ilmasta pois kiinteät ja nestemäiset pisarat.”

Hiukkaskoot ovat luokkaa miljoonasosa millimetristä. Ilmasti uskoo, ettei menetelmälle ole vielä vastaavaa kilpailijaa.

Ilmastin puhdistusmenetelmiä on jaettu usean eri yhtiön kesken. Ensin keksintöjä hyödynsi Ion Blast -yhtiö, joka teki isoja projekteja. Sitten tuli Genano, joka alkoi käyttää myös ionipuhallusta. Keräävä pinta oli sähköisesti vastakkaismerkkinen, jolloin jännite voitiin puolittaa.

Viimeiseen patenttiin on lisätty vesisumu, jolla saadaan poistettua ilmassa olevat kaasut ja hajutkin. Tuorein ilmanpuhdistuskeksintö on nykyisin kiinalaisomistukseen siirtyneen Aavi Tech Oy:n omistuksessa.

Ilmastin keksijäntaipaleen vaikeus. ”Kun jotakin tuo ensimmäisenä maailmassa markkinoille, kukaan ei usko.” Kuva: Katariina Salmi

Pelle Peloton esti patentin

Kun Veikko Ilmasti yritti saada patenttia ilmanpuhdistusmenetelmälleen vuonna 1975, sitä ei hyväksytty. Syy oli todella yllättävä: Pelle Pelottoman mielikuvituskeksintö Aku Ankka -lehdessä.

Ilmastin keksintö perustui ilman hiukkasten varaamiseen joko negatiiviseksi tai positiiviseksi ioneilla. Varatut hiukkaset kerätään varaukseltaan vastakkaisille verkoille tai levyille.

Keräysverkot ja -levyt asetetaan huonetiloissa kohtiin, joissa ilmavirtaus joutuu kerääjien kanssa kosketuksiin.

Pelle Peloton puolestaan keräsi pölyt ilmasta ruukkuun Aku Ankka -lehdessä. Miten pölyt ruukkuun menivät, sitä lehdessä ei selitetty.

Hetken aikaa tämä kuitenkin esti patentin hyväksymisen.

Kun patentti- ja rekisterihallituksen pääjohtaja Erkki Tuuli kuuli tästä patenttiseminaarissa Kalastajatorpalla, joutui hakemuksen hylännyt patentti-insinööri altavastaajaksi.

Patentti sitten lopulta myönnettiin. Ilmastin menetelmään perustunut ioni-ilmanpuhdistus asennettiin Orionin infuusiotehtaaseen.

Lähde: Veikko Ilmasti: Ystävät kalliit, kalliit ystävät (Edico 2011).

Juttu on julkaistu alun perin Tekniikan Historiassa 2/2016.

