Eri puolilla Suomea on tämän vuoden aikana havaittu aikaisempia vuosia enemmän linnuille suurta kuolleisuutta aiheuttavia H5N1- ja H5N8-tyypin lintuinfluenssatartuntoja. Tartuntoja on esiintynyt useilla eri lintulajeilla, muun muassa kyhmyjoutsenilla, kanahaukoilla, sinisorsilla, kalalokilla, valkoposkihanhella ja huuhkajalla.

Janakkalassa on löytynyt lintuinfluenssaa myös kuolleelta ketulta. Eläin löytyi samalta alueelta, jossa on todettu fasaaneissa linnuille korkeaa kuolleisuutta aiheuttavaa H5N1-tyypin lintuinfluenssaa. Fasaanit oli laskettu riistalinnuiksi luontoon lähistön fasaanitarhalta. Ruokaviraston tutkimuksissa varmistui, että ketulla oli samaa tyyppiä oleva korkeapatogeeninen H5N1-tartunta kuin fasaaneillakin.

Onko pelättävissä, että lintuinfluenssa tarttuisi Suomessa laajemminkin esimerkiksi kettuihin tai muuhun luonnonvaraisiin eläimiin, Ruokaviraston yksikönjohtaja Sirpa Kiviruusu?

”Vaikuttaa siltä, että ketut tai muutkaan nisäkkäät eivät saa helposti tartuntaa näistä viruksista. Sairastumiseen tarvittava virusannos on ilmeisesti hyvin suuri, ja sen voi vaikkapa kettu saada syömällä suuren määrän sairastuneita lintuja.”

Kuinka paljon maailmalla on todettu lintuinfluenssatartuntoja luonnonvaraisiin eläimiin?

”Nisäkkäissä havaitut tartunnat ovat yksittäisiä: esimerkiksi ketuissa tartunta on ennen Suomen tapausta todettu Isossa-Britanniassa ja Hollannissa. Luonnonvaraisissa linnuissa ilmoitettuja tautitapauksia sen sijaan on todettu useita tuhansia, ja yhdessä ilmoitetussa tautitapauksessa on sairastuneita tai kuolleita lintuja saattanut olla suuriakin määriä kerrallaan.”

Millainen riski on, että lintuinfluenssa tarttuisi Suomessa kotieläimiin tai lemmikkeihin, esimerkiksi koiriin ja kissoihin?

”Riski on hyvin pieni, mutta täysin sitä ei voi poiskaan sulkea. Sen vuoksi olisi tärkeää, etteivät koirat tai kissat pääsisi syömään sairastuneita tai kuolleita lintuja. Myös, jos esimerkiksi koiran turkki on pahasti tahriutunut linnun ulosteisiin, on se hyvä varotoimena pestä huolellisesti. Joitakin kissaeläinten tartuntoja on maailmalta raportoitu.”

Entä millainen riski on, että lintuinfluenssa tarttuisi lemmikkien kautta ihmisiin?

”Riski on erittäin pieni, sillä myös ihminen tarvitsisi suuren virusmäärän sairastuakseen. Nyt Euroopan alueella tai Suomessa linnuille tai nisäkkäille tartuntoja aiheuttaneet lintuinfluenssavirukset eivät ole aiheuttaneet raportoituja ihmistartuntoja. Venäjältä saatiin alkuvuodesta tieto ihmisillä todetuista lintuinfluenssaviruksen vasta-aineista, mutta ilmeisesti näissäkin tapauksissa tartunta olisi ollut oireeton tai vähäoireinen.”

