Yhdysvaltain Alabamassa koronapotilaita hoitava lääkäri Brytney Cobia korostaa sekä sosiaalisessa mediassa että Birgmingham Newsin haastattelussa koronarokotuksen merkitystä.

Hän kertoo, että sairaalaan ja tehohoitoon päätyy nyt muuten terveitä nuoria, joilla vakava covid-19-tautimuoto.

”Yhtenä viimeisistä asioista ennen intubointia he rukoilevat rokotetta, mutta se on liian myöhäistä. Kun muutama päivä myöhemmin totean heidän kuolinaikansa, kerron omaisille, että paras tapa koronan kuolleen muiston kunnioittamiseksi on rokotteen ottaminen”, Cobia kirjoittaa Facebookissa.

Lehtihaastattelussa hän kertoo, että vain yksi hänen sairaalahoitoon joutuneista koronapotilaistaan oli rokotettu koronavirusta vastaan.

”He itkevät ja kertovat, etteivät he tienneet. He luulivat, että se oli huijausta. He luulivat, että se oli poliittista. He luulivat, etteivät voi tietyn verityypin tai ihonvärin takia tulla niin sairaiksi. He luulivat, että kyseessä on vain flunssa. Mutta he olivat väärässä”, Cobia kuvailee koronaan menehtyneiden potilaiden omaisten reaktioita.

Amerikkalaislääkärit varoittavat nyt erityisesti deltavariantista. Yhdysvaltain tautikeskuksen mukaan deltavariantti on aiheuttaja jopa 83 prosenttiin USA:n tämän hetkisistä tartunnoista.

Yhdysvaltain hallituksen mukaan nyt on kyse rokottamattomien pandemiasta, sillä virus leviää juurikin erityisen heikon rokotekattavuuden alueilla. Uusista tartunnoista 40 prosenttia on CNN:n mukaan todettu Floridassa, Texasissa ja Missourissa.

97 prosenttia Yhdysvalloissa koronatartunnan saaneista on rokottamattomia, ja koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleista 99,5 prosenttia on rokottamattomia.

Brytney Cobian kotiosavaltiossa Alabamassa vain noin joka kolmas on ottanut koronarokotteen.

”Vielä ei ole liian myöhäistä, mutta jonakin päivänä voi olla”, hän vetoaa ihmisiin.

Myös presidentti Joe Biden vetosi amerikkalaisiin viikonloppuna.

”Deltavariantti ei ole vitsi. Suojatkaa itsenne ja rakkaimpanne, ottakaa rokote”, hän tviittasi.