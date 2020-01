Presidentti Tarja Halonen arvioi, että politiikan epävakaus tuo lisää valtaa tasavallan presidentille Suomessa. Kannanotto liittyy pääministerien tiuhaan vaihtumiseen Suomessa. Viime vuonna sekä Juha Sipilä (kesk) että Antti Rinne (sd) erosivat pääministerin tehtävästä.

”Presidentti kuitenkin istuu kuusi vuotta ja hän on se, joka joutuu eduskunnan kanssa katsomaan tilannetta. Ymmärrän hyvin Niinistöä, kun hän sanoi, pitäisikö kausia lyhentää. Minusta tuntuu, että ihmisillä on alitajuinen tunne siitä, että presidentti vakauttaa tilannetta”, Halonen kommentoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Hän ei kuitenkaan halunnut ottaa kantaa siihen, pitäisikö presidentin valtaoikeuksia kasvattaa.

”Antaa nyt lakien olla”, Halonen vastasi.

Halosen mukaan politiikan vakautta lisää toisaalta myös se, että hallituspohja pysyy samana pääministerin vaihtuessa.

Hän kertoi samalla tuntevansa sympatiaa ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr) kohtaan. Halonen kertoi kuulleensa arvioita, että nyt jo ”kampitetaan” Haaviston mahdollista tulevaa presidentinvaalikampanjaa.

”Minun ystävistäni osa on kysellyt, tälläkö Haaviston seuraavaa presidentinvaalikampanjaa yritetään kampata, asioissa on aina enemmän kuin yksi puoli”, Halonen totesi.

Aikaisemmin itse ulkoministerinä toiminut Halonen vertasi al-Hol-päätöstä maamiinapäätökseen, joka eteni juuri Halosen ollessa ulkoministerinä.

Halonen muistutti Ykkösaamussa, että laillisuutta punnittaessa ministerin apuna on oikeuskansleri. Hän korosti myös sitä että lopulta ministeri johtaa ministeriötä.

”Jos virkamies on eri mieltä asioista, meillä on olemassa myös säännökset, joiden mukaan virkamiehellä on mahdollisuus sanoa olevansa eri mieltä. Jos ministeri ei pysty valmistuttamaan päätöksiä, ollaan tilanteessa, että virkamies päättää eikä eduskunnan luottamusta nauttiva ministeri.”

Perustuslakivaliokunta jatkaa Haaviston tapauksen käsittelyä helmikuun 6. päivänä. Perustuslakivaliokunnan käsittelyssä on kyse Haaviston virkatoimien lainmukaisuudesta al-Holin leirin tapauksessa. Kymmenen kansanedustajaa teki Haaviston toimista ministerivastuuasian, mikä käynnisti poikkeuksellisen prosessin eduskunnassa.

Halonen otti samassa yhteydessä kantaa Suomessa käynnissä olevaan keskusteluun terrorismilaeista.

”Lakeja ei voi tehdä taannehtivasti, tämä pitää ratkaista nyt voimassa olevien lakien ja sopimusten mukaan. Kiinnittäisin huomiota YK:n tutkintaryhmän kantaan; ei ole kysymys vain siitä, että siellä on ihmisiä, vaan heitä on kuollut siellä satoja”, presidentti sanoi.

