Ruotsissa elinkeinoelämänestoriksi kutsuttu Leif Östling on joutunut kohun keskelle vaihtoehtomedialle antamiensa maahanmuuttokommenttien vuoksi.

74-vuotias Östling toimi pitkään Scanian toimitusjohtajana sekä myöhemmin työnantajakeskusjärjestö Svenskt Näringslivin puheenjohtajana.

”Me olemme ottaneet aivan liikaa ihmisiä ulkomailta. Ja se mikä tässä pitää muistaa, on se, että me olemme ottaneet ihmisiä Lähi-idän ja Afrikan maista, ja siellä ihmiset elävät sellaisessa yhteiskunnassa, jonka me jätimme taaksemme jo sata vuotta sitten. Se on heidän käsityksensä siitä, minkälainen yhteiskunta on”, Östling sanoo vaihtoehtomedia SwebbTV:n haastattelusta.

Östling arvioi myös, että esimerkiksi Scanialla on ”tänä päivänä niin sofistikoituneita prosesseja, että näiden ihmisten on vaikea päästä niihin sisään ja ymmärtää niitä”.

Lisäksi Östling pohtii haastattelussa, että miehet ovat enemmän ”nörttejä” kuin naiset ja hakeutuvat siksi tekniikan aloilla naisia laajemmin. Aiemmin Östling on arvioinut, että kyse on geneettisestä erosta.

SwebbTV:n omilla sivuilla kanavaa kutsutaan idealistiseksi kansalaisjournalismiksi, joka haluaa välittää tietoa välittämättä poliittisesta korrektiudesta koskien ”massamaahanmuuttoa, ilmastoalarmismia ja feminismiä”. YouTube on poistanut joitakin SwebbTV:n videoita vihapuheena ja elokuussa sen tili suljettiin väliaikaisesti.

Östling: Ei rasismia

Haastattelusta ja Östlingin puheista on noussut Ruotsissa laaja kohu, jonka seurauksena Östling joutuu jättämään tehtävänsä Södertäje Science Parkin hallituksen puheenjohtajana. Scania on tiedepuiston merkittävä tukija.

”Hänen on vaikea jatkaa tehtävässä, kun kaikki omistajat ottavat voimakkaasti etäisyyttä hänen puheistaan. Hän tulee jättämään tehtävänsä lähiaikoina”, sanoo Södertäljen kunnnanhallituksen puheenjohtaja Boel Godner SVT:lle.

Myös Scania on irtisanoutunut Östlingin puheista. Rekkavalmistajan toimitusjohtaja Henrik Henriksson julkaisi viestin yhtiön intranetissä, jossa hän korosti, että ”Scania on nyt ja tulevaisuudessa kaikille avoin yhtiö riippumatta uskonnosta, siitä onko mies tai nainen, keltainen, ruskea, musta tai sateenkaarenvärinen”.

Östling on itse puolustautunut Dagens industrin haastattelussa. Hän kertoo seisovansa sanojensa takana ja toteaa, että yleisesti ottaen maahanmuuttajien on vaikea ymmärtää autoteollisuuden sofistikoituneita prosesseja. Hän kuitenkin kiistää, että puheet olisivat rasistisia.

”Ei, ei se ole rasistista, se on toteamus. Me lähdemme siitä, että he ovat aivan samanlaisia kuin mekin ja heillä on samat edellytykset kuin meilläkin, mutta ei heillä ole. Se tekee integraatiosta niin vaikeaa, kun meillä on kummallakin omat maailmankuvamme. Ja siinä me menemme vikaan, kun emme ymmärrä, minkälaisen jättiharppauksen näiden ihmisten pitää tehdä. Se on uskomaton matka”, Östling sanoo Di:lle.

Östling joutui edellisen kerran kohun keskelle vuonna 2017, jolloin hän joutui jättämään tehtävänsä Svenskt Näringslivin puheenjohtajana. Tuolloin MOT-ohjelmaan verrattavissa oleva Uppdrag Granskning kertoi Östlingin verojärjestelystä, missä Östlingin maltalainen holding-yhtiö omisti luxemburgilaisen tytäryhtiön, jonka kautta Östling hallitsi 32 miljoonan kruunun arvoista osakesalkkua.

Verojärjestelyä suurempi kohu nousi kuitenkin Östlingin omista kommenteista, joilla hän puolusteli järjestelyä.

”Kun veroja maksaa vuosittain 20–30 miljoonaa kruunua vuodessa, niin sitä kysyy, mitä helvettiä sitä oikein saa rahoillaan”, Östling sanoi ja lisäsi, ettei hän tuntenut saaneensa kovinkaan paljoa. Myöhemmin Östling on sanonut katuvansa lausunnossaan ainoastaan sitä, että hän kirosi.