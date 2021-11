Suomen Yrittäjät haluaa laajentaa koronapassin käyttöä ja vaatii yrityksille oikeutta tarkistaa työntekijöiltään koronatodistuksia. Yrittäjäjärjestö toivoo hallitukselta myös uusia tukitoimia koronarajoitustoimista kärsiville yrityksille.

”Monen yrityksen tilanne on yhä kriittinen. Rajoitusten lisääntyminen vaikeuttaa monen yrityksen tilannetta. Vaikka talouden yleiskuva on parantunut, 40 prosentilla yrityksiä liikevaihto on yhä alle koronakriisiä edeltävän tason. Uusia tukitoimia saatetaan tarvita nopeasti. Hallituksen pitää toimia ajoissa eikä antaa kriisin syventyä”, sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Yrittäjäjärjestö muuttaisi koronatodistuksen kansallista sääntelyä siten, että yritykset voivat ottaa koronatodistuksen käyttöön omassa toiminnassaan rajoituksista riippumatta ja siten edistää terveysturvallisuutta. Työntekijöiden rajaaminen ulkopuolelle on Suomen Yrittäjien mielestä epäkohta koronatodistuksen toimivuudelle.

”Koronatodistuksen käyttöä työpaikoilla pitää selvittää laajemmin ja arvioida, voiko työnantaja vaatia todistusta, jos siihen on työntekijöiden ja asiakkaiden terveysturvallisuuteen liittyvä perusteltu syy”, Suomen Yrittäjät toteaa tiedotteessaan.

Yrittäjät haluaa myös uuden kustannustukikierroksen

Suomen Yrittäjät esittää hallitukselle myös uutta kustannustuki VI:n valmistelun aloittamista. Yrittäjäjärjestö ottaisi sen käyttöön jo alkukeväästä.

Yrittäjän oikeus työmarkkinatukeen koronaepidemian vuoksi päättyy marraskuun lopussa. Suomen Yrittäjät jatkaisi tätä oikeutta pahentuneen tautitilanteen vuoksi. Järjestö toivoo myös lisää maksuaikaa yritysten veronmaksuun kassakriisien välttämiseksi.

Yrittäjäjärjestön mukaan Suomeen tarvitaan myös satoja rokotuspisteitä lisää, ja niiden pitää sijaita siellä, missä ihmiset ovat, eli kauppakeskuksissa, rautatie- ja metroasemilla ja lentokentillä.

”On erittäin olennaista saada nostettua rokotekattavuutta. Siihen tarvitaan sekä koronapassin käytön lisäämistä että paljon enemmän rokotepisteitä, myös yksityiselle puolelle”, Pentikäinen sanoo.

