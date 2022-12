Keskustan varapuheenjohtaja, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi ehdottaa sosiaaliturvan uudistamista veroehdotusta muistuttavalla mallilla.

Lohen tiedotteen mukaan ehdotuksen takana on myös puolue: keskusta esittää, että jatkossa jokaiselle laadittaisiin ehdotus niistä etuuksista, mihin hänellä on oikeus.

Tällä hetkellä liian monet sosiaaliturvaan ja -palveluihin oikeutetut jäävät ilman tarvitsemaansa tukea ja apua, Lohi uskoo.

”Viime aikojen hintojen voimakas nousu on entistä selvemmin osoittanut sosiaaliturvan uudistamisen välttämättömyyden. Järjestelmät ovat hitaita ja kankeita taipumaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Tuen tarvitsijat ovat syyttömiä siihen, että maksatukset viivästyvät ja järjestelmä ei kannusta työntekoon ja omaan vastuun kantoon”, Lohi sanoo tiedotteessa.

Veroehdotuksen kaltainen malli edellyttäisi tiedon liikkumista järjestelmästä toiseen ja viranomaiselta toiselle nykyistä paremmin, Lohen tiedotteessa todetaan. Tulorekisteri ja Kansaneläkelaitoksen rekisterit luovat hyvän pohjan tietojen yhdistämiselle.

”Ehdotus voisi tulorekisterin pohjalta päivittyä aina, kun viranomaisten tiedoissa havaittaisiin muutoksia ihmisen elämäntilanteessa.”

Lohen mukaan sosiaaliturvaa on rakennettu vuosikymmenten mittaan pala kerrallaan vastaamaan kulloiseenkin akuuttiin tarpeeseen.

”Kokonaisuus on jäänyt arvioimatta. Siksi monimutkaiseksi viidakoksi muodostunutta järjestelmää on selkeytettävä ja yksinkertaistettava.”

Lohi on erityisen huolissaan siitä, että kaikkein pienituloisimpien ihmisten lisäksi yhä useammat keskituloiset palkansaajat eivät enää selviydy ilman yhteiskunnan tukea. Lohen mukaan ”monilla ei ole edes tietoa siitä, millä perusteilla ja minkä verran tukea heillä olisi mahdollisuus saada elämäntilanteeseensa”.

”Kyse on oikeudenmukaisuudesta. Yhteiskunnan on reagoitava tähän. Myös automatiikka on otettava käyttöön tukiviidakon yksinkertaistamiseen. Automatisoimalla tuen myöntämisprosesseja pystyisimme kohdentamaan enemmän resursseja palveluihin.”

Ehdotus liittyy sosiaaliturvan laajaan kokonaisuudistukseen.

”Sosiaaliturvakomitean työ kestää vuosikausia. Keskusta tarjoaa oman ehdotuksensa tämän työn tukemiseen nopeammalla aikataululla”, Lohi sanoo.

Samalla, kun huolehdimme ihmisten riittävästä toimeentulosta, meidän on kehitettävä yhteiskuntaa yhä enemmän siihen suuntaan, että jokainen voi tulla toimeen palkallaan tai yrittäjätoiminnallaan ilman yhteiskunnan tukia, Lohi huomauttaa tiedotteensa lopuksi.

”Yhteiskunnan on kannustettava jokaista myös kantamaan itse vastuutaan omasta hyvinvoinnistaan. Vain näin meillä on kyky huolehtia yhdessä myös kaikista heikoimmassa asemassa olevista.”

LUE MYÖS: