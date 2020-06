Eduskunnassa on keskusteltu viime päivinä vilkkaasti hallituksen lisäbudjetista ja sopeutustoimien ajoituksesta. Oppositiopuolue kokoomus, joka syyttää hallitusta järjettömästä velanotosta, tarttui tiistaina tuoreen valtiovarainministerin Matti Vanhasen ja pääministeri Sanna Marinin (sd) linjauksiin sopeutustoimista.

”Uusi valtiovarainministeri Matti Vanhanen on puhunut luottamusta herättävällä tavalla talouden sopeuttamistarpeesta, mutta jo tänään arvoisa pääministeri veti maton jalkojen alta näiltä puheilta, ja näin ollen onkin kysyttävä keskustalta, että vieläkö te kauan katsotte tätä toimintaa, jossa teidän puheenne ja hallituksen todellisuus ovat aivan ristiriidassa”, kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen härnäsi.

Vanhanen sanoi valtiovarainministeriksi noustessaan, että hallituksen on tehtävä päälinjauksia sopeutustoimista jo syksyn budjettiriihessä. Pääministeri Marin vastasi tähän topakasti, että ”nyt ei ole oikea aika leikata”.

”Onko sdp:n suunnitelma siirtää velanhoito ja nämä kaikki ikävät, vaikeat rakenteelliset päätökset todella tulevalle hallitukselle? Siltä se nimittäin teidän puheissanne kuulostaa”, Grahn-Laasonen jatkoi eduskunnassa.

Hallituspuolue vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Jussi Saramo linjasi aikataulua:

”Nyt on huolehdittava kysynnästä eikä tule hyydyttää taloutta sopeutustoimilla, joiden aika on aikaisintaan kahden vuoden kuluttua.”

Sdp:n Pia Viitanen kuvaili aikajanaa näin:

”Ensiksi hoidamme kriisiä tässä ja nyt akuutein toimenpitein, sen jälkeen teemme massiiviset elvytystoimet, minkä jälkeen siirrymme ikään kuin tällaiseen normaaliin paluuseen ja talouden sopeuttamiseen eri keinoin tämän vuosikymmenen loppuun mennessä.”

Keskustan Markus Lohi korosti tiekartan merkitystä:

”Olemme siirtymässä pikkuhiljaa siihen toiseen vaiheeseen, jossa elvytyksen avulla paitsi huolehdimme ihmisten toimeentulosta myös rasvaamme talouden rattaat pyörimään. Tässä vaiheessa ei vielä kannata lähteä tekemään voimakkaita sopeutustoimenpiteitä, vaan pitää saada talouden rattaat pyörimään ja työllisyys takaisin. Lomautetut takaisin töihin, työllisyys ylös. Sitten tulee se kolmas vaihe, joka sekin on edessä, jossa joudutaan tekemään yhteiskunnallisia uudistuksia, sopeuttamaan, tekemään sekä menosopeutusta että verosopeutusta varmuudella. Pitkällä aikavälillä pitää saada meidän talous kestävälle uralle, työllisyys kestävälle uralle ja myös siihen tilanteeseen, että velkaantuminen saadaan vakautettua niin, että se suhteessa meidän kansantuotteeseen ei enää kasva. Nämä päätökset on tehtävä myös syksyn aikana. On rakennettava se tiekartta ja tehtävä siihen liittyviä yhteiskunnallisia, työelämään liittyviä uudistuksia. Nyt tulevana syksynä on niitten aika, mutta pitää muistaa, että me edelleen olemme kriisin keskellä.”

Hallituspuolue rkp:n ryhmäjohtaja Anders Adlercreutz sanoi, että sopeutuksesta pitää puhua.

”On toki ennenaikaista puhua leikkauslistoista, mutta sopeuttamisesta pitää puhua. Voimme jauhaa purukumia ja kävellä samaan aikaan. Ongelma ei pienene, jos me työnnämme sitä edessämme. Lumipallo, joka on liikkeellä, tuppaa kasvamaan, ja siksi työllisyystoimien aika ei ole myöhemmin vaan nyt.”

”Työelämän professori Vesa Vihriälä puhui viikko sitten siitä, että työllisyystavoitetta pitäisi nostaa 77—78 prosenttiin ja että tähän tavoitteeseen voisi pyrkiä viidessä vuodessa. Tämän tulisi olla myös hallituksen tavoite, koska kaikki se hyvä, mitä tavoittelemme, riippuu tästä”, Adlercreutz sanoi.