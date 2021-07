Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Riikka Purra vastaa sosiaalisessa mediassa eurooppaministeri Tytti Tuppuraiselle (sd), joka moitti Purran maahanmuuttonäkemyksiä Helsingin Sanomien haastattelussa.

Purra totesi hiljattain, ettei perussuomalaiset hänen johdollaan osallistuisi hallitukseen, joka ei merkittävästi kiristäisi maahanmuutto¬politiikkaa.

”Ne [näkemykset] ovat kyllä täydellisessä ristiriidassa sen politiikan kanssa, joka on ollut sosiaalidemokratian ydinsanomaa – – jossa kuitenkin on taisteltu ihmisoikeuksien puolesta. Nämä ovat yhteen sovittamattomia näkemyksiä”, Tuppurainen kommentoi.

Tuppuraisen mukaan maahanmuutto¬politiikassa tarvitaan ”realistinen linja”, jossa myös edistetään työperäistä maahanmuuttoa ja huolehditaan kansainvälisen suojelun antamisesta kansainvälisten sopimusten puitteissa sekä siitä, että turvapaikka¬politiikassa ihmisoikeudet toteutuvat.

”Meillä on ihmisoikeus¬perustainen politiikka, itse asiassa myös Euroopan unionissa. Siitäkin meidän täytyy pitää kiinni.”

Purran mukaan ministeri ei halua kommentoida ”varsinaisia tosiasioita ja konkreettisia linjauksia”.

”Mitä tulee ministeri Tuppuraisen pöyristymiseen koskien maahanmuuttopoliittisia kantojani, minun on vaikeaa kommentoida väitteitä, koska hän liikkuu täysin ylätasolla”, Purra kirjoittaa Twitterissä.

Tuppurainen nostaa esiin myös Puolan ja Unkarin aseman Euroopan unionissa. Perussuomalaiset on perustellut varovaisen kriittiseksi kuvailemaansa suhtautumista asiaan muun muassa eroilla kansallisissa oikeusvaltio¬kulttuureissa. Puolue on myös epäillyt, että Puolan ja Unkarin ongelmien nostaminen voimakkaasti esiin on osin poliittista, koska näillä mailla on esimerkiksi Suomen linjasta eriävä näkemys maahanmuutto¬politiikasta.

”Voi kyllä kysyä, että voiko tällaisella linjalla perussuomalaiset tulla hallituspuolueeksi”, Tuppurainen sanoo.

Purra vastaa huomauttamalla, että perussuomalaiset niin eduskunnan täysistuntosalissa kuin valiokunnissakin puuttuneet siihen, että oikeusvaltioinstrumenttien käyttö unionissa on politisoitua.

“Unkarissa ja Puolassa epäilemättä on ongelmia, mutta niin on monessa muussakin maassa, esimerkiksi Italiassa, Kreikassa, Espanjassa, Romaniassa ja Bulgariassa. Ja Ruotsissa! Siellä integroitumaton massamaahanmuutto kehitysmaista on suistanut jotkut Ruotsin alueet tilaan, jossa ei voida sanoa oikeusvaltion, yksilön turvallisuuden tai lain ja järjestyksen olevan enää voimassa. Tai kuten eräs ruotsalaistoimittaja äskettäin sanoi, oikeusvaltio ja gangsteriparatiisi eivät voi olla olemassa samaan aikaan. Miksi nämä maat eivät joudu oikeusvaltioinstrumenttien kohteeksi? Miksi niistä ei edes puhuta? Miksi kirkasotsa-Tuppurainen ei puutu näihin”, Purra kysyy Facebookissa julkaisemassaan kirjoituksessa.

”Ministeri Tuppurainen edustaa nykyisin varsin yleistä vasemmistolaista linjaa, jossa poliittinen erimielisyys nähdään uhkana. Koska omia näkökulmia ei voida muuten perustella ja puolustaa, nostetaan kaikkein kovimmat kortit dramaattisesti esille – demokratia, oikeusvaltio, rasismi ja niin edelleen”, hän jatkaa.

Purra sanoo huomanneensa, että monien muiden ohella Tytti Tuppurainen harrastaa politiikassaan erilaisia hokemia.

“Valitettavasti se, että väittää olevansa realisti tai tannerilainen, ei tarkoita mitään, jos yksikään käytännön toimi tai yksittäinen kannanmuodostus ei tue näitä positiivisia itsemäärittelyjä. Puhetta, tyhjää puhetta.”

