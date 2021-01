Suomessa tapausmäärät olivat tietyssä tasaantumisvaiheessa vuodenvaihteen jälkeen useamman viikon, mutta nyt viimeisen viikon aikana tapausmäärät ovat selvästi nousseet.

Viikolla 3 tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 2315 uutta tapausta, mikä on 568 tapausta enemmän kuin edellisellä viikolla. Vastaavasti ilmaantuvuus oli 42 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun se edellisellä viikolla oli 32 tapausta. Myös altistumisen vuoksi karanteeniin asetettujen määrä on jälleen nousussa, ja viikolla 3 heitä oli runsaat 10 000.

Viimeisen kahden viikon seurantajakson yhteenlaskettu tapausmäärä oli 4062 uutta tapausta, mikä on 486 tapausta enemmän kuin sitä edeltävien kahden viikon aikana. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 73 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli 65 tapausta.

Suurin osa viikon 3 tartunnoista oli peräisin kotimaasta. Ulkomailla saatujen tartuntojen osuus oli 6 %, ja niistä aiheutuneiden jatkotartuntojen osuus oli 3 % kaikista tartunnoista. Hieman yli puolet uusista tartunnoista todettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen kertoi tiedotustilaisuudessa, että tämä on trendi, jota on pakko seurata hyvin tiiviisti. Koska on talvi, riskit ovat korkeita voimakkaaseen kasvuun. Monesta maasta on esimerkkejä siitä, miten voi käydä, jos ei jakseta toimia oikein.

”Tämä nousu on melko selvä”, Salminen sanoi ja totesi, että nyt on tarpeen seurata, mihin suuntaan tilanne lähtee kehittymään.

Salminen kehottaa pienimmästäkin oireesta hakeutumaan koronatestiin hyvin matalalla kynnyksellä. Tämä on oleellista, jotta tapaukset löydettäisiin varhaisessa vaiheessa.

Salmisen mukaan nyt olisi tärkeää, että koko maassa pyritään välttämään erityisesti aikuisten välisiä kontakteja niin paljon kuin vain mahdollista. Tartuntoja todetaan edelleen eniten nuorissa ikäluokissa ja työikäisillä aikuisilla.

”Täällä on oikeastaan se paikka, jossa voitaisiin vielä tehdä jotakin”, Salminen sanoi ja viittasi epidemian kasvun riskiin työikäisessä väestössä.

Muutokset ovat olleet melko nopeita. Nyt tilanne on se, että yhä useammalla paikkakunnalla nähdään vähän laajempiakin tartuntaketjuja ja ryppäitä, joiden kautta ilmaantuvuus on noussut.

”Tämä koskee oikeastaan koko maata. Monella paikkakunnalla näitä on nähty”, Salminen sanoi.

Tällä hetkellä alueiden oman tilannearvioiden mukaan 5 aluetta on leviämisvaiheessa, 10 kiihtymis- ja 6 aluetta perustasolla. Salminen korostaa, että muutokset eri suuntiin saattavat olla nopeitakin. Riski epidemian kiihtymiselle säilyy Salmisen mukaan koko talvikauden ajan.

Uudet koronavirusmuunnokset ovat herättäneet huolen siitä, että pandemiassa voisi syntyä toinen vaihe, jossa tapahtuisi alueellista kiihtymistä. Keskiviikkona Suomessa oli havaittu 96 brittimuunnostapausta ja 10 eteläafrikkalaista muunnostapausta. Näistä pääosa on liittynyt suoraan matkustukseen tai matkalaisten kontakteihin.

Jos katsotaan alueellista tapausjakaumaa, suurin osa on Etelä-Suomen puolelta, mutta tapauksia on löydetty myös muualta maasta. Salminen korostaa, että vielä tällä hetkellä toistaiseksi ei ole näyttöä kotoperäisen leviämisen käynnistämisestä virusmuunnosten osalta. Jokaista tapausta ei kuitenkaan voida seuloa variantin suhteen.

Salminen haluaa korostaa, että nyt olisi paikallaan kannustaa kaikkia siihen, että tästä talvesta selvitään ilman, että Suomeen tulee hyvin iso ja raskas epidemia.

Tilannekatsauksessa ovat tänään mukana myös strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja osastopäällikkö Tuija Kumpulainen sosiaali- ja terveysministeriöstä. Voipio-Pulkin mukaan tapausmäärät ovat kääntyneet Suomessa ”aivan selvästi nousuun”.

”Veitsenterällähän tässä ollaan”, Voipio-Pulkki totesi.

Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 0,75-0,95 (90 % todennäköisyysväli). Koko maassa uusien tartuntojen tartunnanlähde saatiin selvitettyä yli 60 prosentissa tapauksista. Mitä enemmän tauti leviää väestössä, sitä suuremmaksi kasvaa riski, että myös ikääntyneet saavat tartuntoja.

Samalla kun tartuntojen määrät ovat nousseet, myös sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita on hieman aiempaa enemmän. Sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita oli 27.1. yhteensä 148. Näistä perusterveydenhuollossa oli yhteensä 47 potilasta, erikoissairaanhoidossa yhteensä 81 potilasta ja tehohoidossa 20 potilasta.

Tautiin liittyviä kuolemia oli eiliseen mennessä raportoitu 660.