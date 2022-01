Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Markus Lohi (kesk) väläyttää ruokaravintoloiden aukioloajan pidentämistä.

Koronarajoitusten takia ravintolat saavat nykyisellään olla auki vain kello 18:aan saakka. Hallituksen linjauksen mukaan epidemian leviämisen estämiseksi välttämättömät ravitsemistoiminnan rajoitukset ovat käytössä kaikilla leviämisalueilla, joita ovat tällä hetkellä kaikki Suomen alueet.

Keskustan varapuheenjohtaja Lohi on jo aiemmin vaatinut, että ruokaravintoloiden aukioloa tulisi pidentää helmikuun alusta lähtien kello 22 saakka. Eilen tiistaina eduskunnassa hän mainitsi kuitenkin iltakahdeksan ja esitti ”vähän niin kuin kritiikkiä”.

”Täytyy sanoa, että esimerkiksi sitä ruokaravintoloitten aikarajoitusta, että pitää kello 18 sulkea, ei oikein voi tämän epidemian hallinnan kannalta mitenkään perustella. Kyllä sieltä tulee itse asiassa koronakoordinaatioryhmiltäkin viestiä, että epidemian ja viruksen leviämisen kannalta olisi fiksumpaa pitää ruokaravintolat vähän pitempään auki, jotta asiakkaat voisivat tulla vähän niin kuin jaksotetusti sinne, eikä niin, että juuri kun se on menossa kiinni, niin kaikki yritetään ruokkia siellä, missä esimerkiksi on matkailukohteita. Olisi siis epidemian hallinnan kannalta parempi jatkaa ruokaravintoloitten aukioloaikaa esimerkiksi 20:een saakka ja hallita muuten tätä tilannetta”, Lohi sanoi eduskunnan täysistunnossa.

Rajoituksiin vaadittiin järkeä

Oppositiopuolue kokoomuksesta Lohen väläytys otettiin ilolla vastaan. Kansanedustaja Mari-Leena Talvitie (kok) kehui Lohen ideaa ja puheenvuoroa.

"Totuushan on se, että monessa paikassa, varsinkin matkailukohteessa, on nyt pieneen tilaan ahdettu ihmisiä take awaytä syömään, ja siellä jos jossain se korona on saattanut levitä. Itsekin todistin tuossa Oulun lentoasemalla, että mihinkään tuolille ei voinut istahtaa, kun kaikki oli ravintolatilaa, ja sitten siellä pienessä tilassa, joka ei ole ravintolatilaa, kaksi- ja puolisataa ihmistä odottaa sumpussa”, hän sanoi.

Talvitie piti tilannetta järjettömänä ja toivoi, että Lohi vie nyt viestiä hallitukseen.

”Siis maalaisjärkeä, eikä kaupunkilaisjärkeä, tässä ei mitenkään ole, mutta on mahtavaa, että valiokunnan puheenjohtaja otti tämän esiin, koska luotan siihen, että keskusta hoitaa myöskin hallituksessa tämän viestin nyt eteenpäin ja sen osalta saadaan järki näihin rajoituksiin ja nimenomaan siihen, että ei tehdä sellaisia rajoituksia, jotka pahentavat sitä ihmisten samassa tilassa ja pienessä tilassa olemista, vaan yritetään tehdä sellaisia rajoituksia, jotka estävät sitä.”

Kokoomuksen Pia Kauma kannatti täysistunnossa sitä, että ruokaravintolat voisivat hyvin olla auki kello 22:een saakka. Myös kristillisdemokraattien Päivi Räsänen toivoi ruokaravintoloiden aukioloaikoihin "pikaisesti korjausta”.

”Siellähän ihmiset istuvat paikallaan ja syövät ja voidaan niitä etäisyyksiä pitää. On aivan eri asia, puhutaanko ruokaravintoloista vai esimerkiksi yökerhoista tai tanssipaikoista”, Räsänen sanoi.

Myös pääministeri Sanna Marin (sd) totesi eilen tiistaina, että ”ruokaravintoloiden aukiolon laajentamista on harkittava aiemmin arvioitua nopeammassa aikataulussa”.

”Hallitus tulee arvioimaan rajoitustoimien välttämättömyyttä suhteessa tautitilanteen kehitykseen”, hän sanoi.

