Hallitus on päättänyt ravintolarajoitusten lieventämisestä. Uudet rajoitukset tulevat voimaan huomenna helatorstaina.

Pahimmilla epidemia-alueilla tiukoista asiakasmäärän rajoituksista luovutaan niin, että rajoitukset lievenevät yhdellä tunnilla ja ruokaravintoloiden anniskelun osalta kahdella tunnilla.

Rajoitukset kevenevät lähes koko maassa riippuen alueen epidemiatilanteesta. Ravintoloiden rajoituksia alueilla päivitetään epidemiatilannetta vastaavaksi viikoittain. Hallitus tekee seuraavan tarkastelun erityisesti leviämisvaiheen rajoituksista 27.5. mennessä.

Uudessa asetuksessa säädetään ravintoloiden asiakasmäärän ja aukioloaikojen rajoittamisesta eri alueilla epidemiatilanteen ja ravintolatyypin perusteella. Voit katsoa jutun lopusta, miten sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ohjeistaa nyt rajoituksista sanasta sanaan.

Pilkku tiukimmillaan joko klo 18 tai 19

Poikkeukset säilyvät ennallaan, eli asetuksessa säädetyt rajoitukset eivät koske henkilöstöravintoloita eivätkä noutoruuan myymistä asiakkaille. Aukioloaikoja koskevat rajoitukset eivät koske Suomen ja ulkomaiden välillä tai ulkomailla kulkevassa vesi- tai ilma-aluksessa eivätkä polttonesteiden jakeluaseman yhteydessä toimivia ravintoloita.

Jatkossa kaikissa maakunnissa lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa alkoholijuomien anniskeluun keskittyvissä ravintoloissa asiakasmäärä rajoitetaan sisätiloissa puoleen normaalista ja muiden ravintoloiden asiakasmäärä kolmeen neljäsosaan normaalista.

Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakunnissa rajoituksia lievennetään niin, että anniskeluun keskittyvissä ravintoloissa anniskelu on lopetettava viimeistään kello 18 ja sallittu aukioloaika on kello 05–19. Muissa ravintoloissa anniskelu on lopetettava viimeistään kello 19 ja sallittu aukioloaika on kello 05–20.

Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Kymenlaakson ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa sekä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä anniskeluaika jatkuu kello 22:een ja aukioloaika kello 23:een.

Muilla alueilla edellä mainittuja aikoja pidennetään kello 24:ään ja 1:een.

Näin STM kertoo rajoituksista sanasta sanaan

Rajoitukset perustason alueilla Ahvenanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjanmaan ja Satakunnan maakunnissa sekä Lapin sairaanhoitopiirissä 13.5.lukien

Anniskelu on sallittu klo 07-00 ja ravitsemisliikkeet eli ravintolat saavat olla auki ravintola-asiakkaille klo 05-01.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa käytössä on 75 % asiakaspaikoista. Asiakasmäärärajoitukset eivät koske Ahvenanmaan maakuntaa.

Lisäksi näiden alueiden ravintoloissa asiakkaat on sisätiloissa ohjattava istumaan paikoillaan. Siten esimerkiksi karaoke ja tanssiminen sisätiloissa ovat kiellettyjä.

Ulkoterasseilla jokaisella asiakkaalla pitää olla oma istumapaikka ja etäisyyksien pitämisestä on huolehdittava. Asiakaspaikkojen rajoitukset ja ”tanssikielto” eivät koske ulkoterasseja.

Rajoitukset kiihtymisvaiheen alueilla Kanta-Hämeen, Keski-Pohjanmaan, Kymenlaakson ja Pirkanmaan maakunnissa sekä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä 13.5. lukien

Anniskelu on sallittu klo 07-22 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna klo 05-23.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa on käytössä 75 % asiakaspaikoista.

Lisäksi näiden alueiden ravintoloissa asiakkaat on sisätiloissa ohjattava istumaan paikoillaan. Siten esimerkiksi karaoke ja tanssiminen sisätiloissa ovat kiellettyjä.

Ulkoterasseilla jokaisella asiakkaalla pitää olla oma istumapaikka ja etäisyyksien pitämisestä on huolehdittava. Asiakaspaikkojen rajoitukset ja ”tanssikielto” eivät koske ulkoterasseja.

Rajoitukset leviämisvaiheen alueilla Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maakunnissa 13.5. lukien

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, alkoholia saa anniskella klo klo 07-18. Ravintolat saavat olla auki klo 05-19. Sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista.

Muissa ravintoloissa alkoholia saa anniskella klo 7-19 ja aukioloaika on klo 05-20. Sisätiloissa käytössä on 75 % asiakaspaikoista.

Myös näiden alueiden ravintoloissa asiakkaat on sisätiloissa ohjattava istumaan paikoillaan. Siten esimerkiksi karaoke-esiintymiset ja tanssiminen ovat kiellettyjä.

Ulkoterasseilla jokaisella asiakkaalla pitää olla oma istumapaikka ja etäisyyksien pitämisestä on huolehdittava. Yllä mainitut asiakaspaikkarajoitukset ja ”tanssikielto” eivät koske ulkoterasseja.