Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko myöntää, että hallitus ei ole saavuttanut yhteisymmärrystä keskustalle tärkeästä kehysvaatimuksesta.

Saarikko on aiemmin kertonut toivoneensa kevään kehysriihtä varten varmistusta siitä, että hallitus on sitoutunut kehysjärjestelmään.

Liike nytin kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimo halusi kyselytunnilla tietää, millaisia tuloksia valtiovarainministeri on saavuttanut.

”Kuukausi sitten kerroitte, että ette halua kokea samanlaista vääntöä kehysriihessä kuin viime vuonna. Kysyisin teiltä nytten, kun olette keskustellut muiden puolueiden kanssa siitä, pitäytyvätkö he niissä sopimuksissa, mitkä on sovittu: Minkälaisia tuloksia olette saanut näistä neuvotteluista? Kysyin tätä samaa asiaa budjetin yhteydessä, mutta en saanut mitään vastausta. Voisitteko kertoa, miten neuvottelut ovat menneet? Mitä muut puolueet ovat vastanneet?” Harkimo kysyi.

”Erittäin paljon paineita”

Saarikko vastasi, että kehysriihi eli hallituksen suunnitelmat menoista ja tuloista tulevalle vuodelle valmistellaan huhtikuussa. Hän halusi kuitenkin toimia ajoissa.

”Halusin kuitenkin tehdä hallitukselle sisäisesti selväksi sen, miten vaativat neuvottelut ovat edessä. Miksi näin? Siksi, että itsellemme asettamaan menokattoon, viime keväänä tehtyihin ratkaisuihin, kohdistuu erittäin paljon paineita, mukaan lukien vaikka eduskunnan yhdessä sopima ratkaisu tutkimukseen ja kehitykseen panostamisesta suomalaisessa yhteiskunnassa. Ei, me emme ole saavuttaneet näissä keskusteluissa yhteisymmärrystä, mutta olen kertonut, että valtiovarainministerinä tulen valmistelemaan esityksen, joka on aiemmin sovitun kehyksen mukainen — tietenkin, sovitusta on hyvä pitää kiinni”, Saarikko sanoi kyselytunnilla.

Saarikko varoitti puoluevaltuuston puheessaan marraskuussa, että talouden kehyksistä ei tulee enää joustaa jo päätettyä enempää tai keskusta lähtee hallituksesta. Saarikko oli huolestunut siitä, että ”useammassa hallituspuolueessa on halua uhmata suomalaisen politiikan talousryhdin pitkäaikaista perinnettä”. Saarikon mukaan ”kaikki syyt kehysten avaamiselle koronan jälkeen ovat tekosyitä”.

Hallituskumppaneilta kitkeriä reaktioita

Tuolloin vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson huomautti tuoreeltaan, etteivät sen enempää vasemmistoliitto kuin muutkaan hallituspuolueet ole esittäneet vaatimuksia sovittujen menokehysten ylityksestä.

Myös pääministeripuolue sdp:n pitkäaikainen kansanedustaja Maria Guzenina arvosteli Saarikon puheita.

”Onhan se valtavan ikävää, että hallituksen sisällä, nyt sanon suoraan, että yksi puolue nostattaa jatkuvasti ikään kuin yksipuolisesti riitoja, joihin ei todellisuudessa ole syitä. Keskustan puheenjohtajan ulostulo siitä, että hallituksessa olisi meneillään jokin projekti siitä, että nyt menokehyksiä lähdettäisiin rikkomaan ja että tällaisesta olisi ikään kuin muka sovittu, niin näinhän ei ole, vaan hallitusohjelman mukaanhan ollaan menossa eteenpäin”, Guzenina sanoi marraskuussa.

Hallitus päätti nostaa vuoden 2022 ja 2023 kehyksiä viime huhtikuussa järjestetyssä puoliväliriihessä. Kumulatiivisesti kehykset ylittyvät 1,4 miljardilla eurolla.

Pääministeri, sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin ehdotti lokakuussa kehysmenettelyn uudistamista siten, ettei se huomioisi muun muassa vihreään siirtymään vaadittavia investointeja.

