Suomalaisia on edelleen syytä kannustaa hidastamaan koronavirustartuntojen leviämistä, viestii THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta.

Hänen mukaansa koronakuri on Suomessa löystynyt liikaa. Ihmisillä on liikaa sosiaalisia kontakteja ja osa väestöstä on luopunut koronaepidemian varotoimista.

"Edelleen on syytä kannustaa ihmisiä hidastamaan tartuntojen leviämistä. Nyt on liikaa kontakteja, eikä osa väestöstä noudata enää suosituksia mm. omaehtoisista hygieniatoimista, etäisyyksistä, maskien käytöstä ja sisätiloihin kokoontumisista”, Tervahauta kirjoittaa Twitterissä.

Hän vastasi kansalaisen huoleen siitä, että uutisista on viime aikoina syntynyt harhaanjohtava käsitys, jonka mukaan epidemiataistelussa oltaisiin jo voiton puolella. Tervahauta yhtyi huoleen.

Hän muistuttaa varianttien tehokkaammasta leviämisestä.

”Delta-variantti tuntuu tarttuvan lisäksi aiempia helpommin myös ulkona, terasseilla ja tapahtumissa. Riskinä on vaikeaan kotonaan sairastavien ja tehohoidettavien määrän lisääntyminen edelleen, myös nuorempien aikuisten joukossa. Väestön henkeä ja terveyttä on suojeltava”, Tervahauta jatkaa.

Markku Tervahaudan tviiteistä uutisoi ensin Verkkouutiset.

