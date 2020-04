Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen selventää sekaannusta koronatesteistä. THL:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n viestit testaamisesta ovat olleet osin ristiriitaisia.

WHO ja EU-maiden Tartuntatautien valvonnan ja torjunnan keskus ECDC suosittavat mahdollisimman monen koronaviruspotilaan tunnistamista. Suomessa on kuitenkin toistaiseksi priorisoitu testaamista niin, että testi otetaan ensisijaisesti vakavasti oirehtivilta ja sairaanhoitohenkilökunnalta työvoiman riittävyyden varmistamiseksi.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kiisti Uuden Suomen haastattelussa tiistaina jyrkästi, että THL olisi testaamisesta eri linjoilla kuin WHO.

”Tämä ei pidä paikkaansa. Kysymys on siitä, että sairaanhoitopiirit ja THL ovat yhdessä joutuneet pakon sanelemana tekemään priorisoinnin sen takia, että testauskapasiteetti ei riitä”, Puumalainen sanoi.

LUE YLILÄÄKÄRIN HAASTATTELU:

THL:n Salminen puolestaan on aiemmin sanonut Helsingin Sanomille, että THL ei ”totta puhuen ymmärrä WHO:n linjausta testaamisessa” ja että testaaminen ”ei ole hoitokeino”.

”Testejä ei tehdä päivässä niin montaa kuin mahdollista, vaan tarpeen mukaan”, Salminen sanoi maaliskuussa HS:lle.

Uusi Suomi kysyi hallituksen tiedotustilaisuudessa, onko Suomen linja alusta asti ollut WHO:n ohjeen mukainen siinä mielessä, että kaikki koronaepäilyt pyritään testaamaan. Lisäksi kysyimme, tarkoittaako kapasiteetin nosto, että Suomessa siirrytään nyt laajaan testaamiseen.

"Kyllä Suomi on periaatteessa noudattanut ihan sitä WHO:n suositusta”, Salminen aloitti vastauksensa.

Tuotannon alkuvaiheessa kapasiteetin riittävyyden takia jouduttiin Salmisen mukaan priorisoimaan tärkeimpiä ryhmiä niin, että sairaalahoitoa vaativat potilaat varmasti pääsevät testiin ja toisaalta hoitohenkilökunta matalalla kynnyksellä. Salmisen mukaan tilanne alkaa vähitellen muuttua ja sitä kautta myös prioriteetit.

”Itse asiassa meidän ohjeissa on ollut koko ajan tämä järjestys, että kunhan voidaan nämä kaksi ryhmää huolehtia, niin silloin voidaan myös muuta testausta jatkaa ja itse asiassa niillä alueilla, joilla ei vielä paljon tapauksia ole, on näin pitänytkin tehdä ja on tehtykin. En näe tässä suurta ristiriitaa.”

”Se, mistä ollaan oltu vähän huolissaan WHO:n viestissä, on ollut se, että kun se on ollut tavallaan keskittynyt vain ja ainoastaan tähän testaamiseen, niin se ei riitä yksinään, vaan tarvitsemme myös muita toimia yhteiskunnassa ja tarvitaan myös tavallaan sitä varautumista terveydenhuollon puolella ja tämä on pikkaisen yksipuolisesti välittynyt WHO:n suunnasta, mutta näin suuressa kuvassa, ollaan samoilla linjoilla.”

Seuraavaksi riskiryhmät ja kriittisillä aloilla toimivat

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) korosti, että Suomessa keskisimmät palikat ovat testaus, jäljitys ja hoito. Testauskapasiteetin nostossa on kyse siitä, että ”ollaan hyvin vaikeissa olosuhteissa uuden taudin ilmaannuttua tehty kaikkemme, jotta testausketjussa saadaan kaikki palaset kohdilleen”. Hän muistutti, että pelkästään laboratoriokapasiteetin lisääminen ei auta, vaan myös prosessin alku- ja loppupää on saatava kuntoon.

Alkupäällä Kiuru viittaa näytteenoton järjestämiseen, suojautumiseen ja loppupäällä tartuntaketjujen selvittämiseen sekä eristys- karanteenipäätökset. Kaikki ne ”kuuluvat osaksi hyvää testaustyötä”.

”Nämä kaikki otetaan aina järjestään kuntoon silloin, kun puhumme testauskapasiteetin nostamisesta”, Kiuru sanoi.

Tällä hetkellä Suomi testaa 2500 näytettä päivässä parhaimmillaan. Kun kapasiteettia edelleen nostetaan, seuraavaksi varaudutaan Kiurun mukaan siihen, että kapasiteetti saadaan heti kaksinkertaistettua lähiaikoina ja pidemmällä aikataululla uusien kumppaneiden myötä kolminkertaistettua koskien koko edellä kuvattua ketjua.

”Suomi on systemaattisesti valtioneuvoston tasolla lähtenyt siitä, että tätä testauskapasiteettia nostetaan.”

Ulkomailta tulleiden, sairaalahoitoon joutuneiden ja hoitohenkilöstön testauksen lisäksi seuraavaksi on tärkeää varmistaa se, että myös riskiryhmät ja kriittisillä aloilla toimivat pääsevät mahdollisimman nopeasti ”erittäin matalalla kynnyksellä” testeihin. Kiurun mukaan erityisen tärkeää on varmistaa, että hoitohenkilökunta pääsee kaikissa olosuhteissa testeihin heti, kun on pienintäkään epäilystä sairastumisesta.

Kiuru huomautti, että kansallisia määräyksiä on Suomessa noudatettava. Kiurun mukaan THL:n minimistä edetään nyt kohti ”aivan toisenlaista testauskapasiteetin nostoa”.

THL:n Salminen kiitti yksityistä sektoria siitä, että ovat lähteneet mukaan talkoisiin. Hän toivoi, että talkoot jatkuvat loppupäähän saakka tartunnan jäljittämisessä. Mehiläinen on ilmoittanut operaatiosta, jossa pyritään analysoimaan 18 000 koronanäytettä kahden viikon aikana.