Tärkeää on se, että uusi translaki etenee eduskunnan täysistuntoon ja suuri sali pääsee äänestämään siitä, korostaa pääministeri Sanna Marin (sd).

Taustalla on keskustan uusi irtiotto sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Keskustalaiset irtautuivat hallitusrivistä uuden translain valiokuntakäsittelyssä.

Pääministeri Marin on aiemmin todennut julkisuuteen, että keskustalaisilla on translaista omantunnonvapaus suuressa salissa, mutta nyt keskustalaiset äänestivät hallituksen esitystä vastaan jo valiokuntavaiheessa. Eduskunta päättää uudesta translaista suuren salin täysistunnossa sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön pohjalta.

Vaikka keskustalaiset äänestivät hallituksen esitystä vastaan, uusi translaki etenee suureen saliin oppositiopuolue kokoomuksen tuella. Kokoomus sai esitykseen läpi pykälämuutoksen, joka rajoittaa juridisen sukupuolen korjaamisen yhteen kertaan vuodessa.

Jatkossa hakemus sukupuolen vahvistamisesta perustuisi henkilön omaan selvitykseen sukupuolen kokemuksesta. Uuden translain merkittävä muutos on myös se, että vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistuu. Suomi on saanut lukuisia huomautuksia, joissa nykyisen translain katsotaan rikkovan Suomea oikeudellisesti sitovia ihmisoikeusvelvoitteita.

Aikaisemmin keskustan toiminta ympäristövaliokunnassa ajoi hallituksen kriisin partaalle, kun keskusta vei läpi opposition tuella muutoksia luonnonsuojelulakiesitykseen. Tuolloin Marin totesi julkisuuteen, että hallitus kaatuu, jos vastaavaa toimintaa vielä nähdään hallituspuolueelta. Translain tapaus eroaa luonnonsuojelulain tapauksesta kuitenkin muun muassa siinä, että etenevä lakiesitys on kompromissi, johon hallituspuolueiden edustajat valiokunnassa yhtyivät.

Marin ja Andersson: Vastoin sääntöjä

Pääministeri Marin ja opetusministeri Li Andersson (vas) katsoivat aiemmin tänään, että keskustan valiokuntairtiotto ei ollut hallituksen pelisääntöjen mukaista.

Kuvion nosti kyselytunnilla esiin liike nytin kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimo, joka viittasi Marinin aiemmin esittämään ukaasiin hallituksen kaatumisesta sekä toisaalta keskustan uuteen irtiottoon.

”Teillä on kaksi mahdollisuutta: panna rivit suoriksi tai erota. Kumman valitsette?” Harkimo kysyi.

Marin korosti vastauksessaan, että jo etukäteen oli tiedossa, että kaikki keskustan kansanedustajat eivät tue translakiesitystä ja keskustan eduskuntaryhmä hajoaa suuressa salissa asian osalta. Tällaiset asiat on Marinin mukaan monesti totuttu käsittelemään omantunnon kysymyksinä.

”Itselleni kyse on ihmisoikeuksista, mutta ymmärrän hyvin tämän toisenkin näkökulman. On ollut tiedossa, että yksittäiset kansanedustajat keskustan eduskuntaryhmässä tulevat salissa äänestämään sitä vastaan. Olen ajatellut näin”, Marin sanoi kyselytunnilla.

Pääministeri jatkoi ajatelleensa, ettei linjaus omantunnonvapaudesta vaikuta valiokuntatyöskentelyyn ja näin hänelle oli myös vakuutettu. Nyt hallituspuolueiden rivit ovat kuitenkin hajonneet jo valiokunnassa ja asia tullaan käsittelemään hallituksessa, Marin sanoi.

Tärkeänä Marin piti sitä, että translaki etenee saliin ja sali pääsee siitä äänestämään. Pääministeri toivoi, että eduskunnan laaja enemmistö saadaan hallituksen esityksen taakse.

Näin kommentoi Annika Saarikko

Aikaisemmin tänään Marin katsoi, ettei keskustan eduskuntaryhmä ”voi tällaista hyväksyä”, mutta keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eeva Kalli totesi nopeasti medialle, ettei translaista hallituksen esitystä vastaan äänestäneille seuraa kuritoimenpiteitä.

”On aivan selvää, että edustajan näkemys ei muutu valiokunnasta täysistuntosaliin astuessa”, Kalli korosti Demokraatin mukaan eduskunnassa.

Saarikko puolestaan korosti toimittajille eduskunnassa Demokraatin mukaan oleellisena asiana, että hallitusohjelmaan kirjattu translaki etenee. Hänenkin mielestään on vaikea nähdä, että kansanedustajan kanta muuttuisi valiokuntakäsittelyn ja suuren salin välillä. Saarikko uskoo, että enemmistö keskustan eduskuntaryhmästä on translain takana.

”Valiokunnassa keskustalta eduskunnassa on valikoitunut sellainen joukko, joiden tiesimme jo etukäteen olevan tätä lakiesitystä vastaan ja sen mukaan he ovat toimineet. Samalla on pidetty tärkeänä, että hallitus on voinut pitää kiinni sitoumuksestaan, että translaki etenee ja näin nyt tapahtuu”, Saarikko sanoi Demokraatin mukaan.

Konkarikansanedustaja Erkki Tuomioja (sd) avautuu keskustan toiminnasta.

”Translaki, tai oikeammin keskusta, horjuttaa hallitusta. Vaikka laki sentään onneksi etenee, on luottamus kuitenkin mennyt. Elämme poikkeusaikoja ja nyt on ainakin SDP:n jatkettava loppuun eli vaaleihin saakka hallituksessa vaikka sen viimeisenä aikuisena”, Tuomioja kirjoittaa Facebookissa.