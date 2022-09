Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kuvaili sunnuntai-illan tiedotustilaisuudessa energiamarkkinoiden tilaa poikkeuksellisen karuin sanoin.

”Jossain vaiheessa tässä on tullut mieleen, että tässä on ollut ainekset energiateollisuuden Lehman Brothersiin”, hän sanoi suoraan.

Viittaus Lehman Brothersiin liittyy kuuluisan amerikkalaisen investointipankin kaatumiseen vuonna 2018. Tuolloin keskuspankkiirit, markkinavalvojat ja poliitikot rakensivat yhdessä viikonlopussa suunnitelman, miten globaali finanssijärjestelmä voitaisiin pelastaa äkkipysähdykseltä. Kiire oli silloinkin suuri, sillä valmista piti saada ennen markkinoiden avautumista seuraavana maanantaina.

Yhtäläisyyksiä on myös siinä, että energiayhtiöillä on todellinen vaara kassakriisistä, aivan kuten pankeilla vuonna 2008.

Suomi on päättämässä kaikkiaan kymmenen miljardin euron rahoituksesta energiayhtiöille. Mika Lintilän mukaan työ- ja elinkeinoministeriössä on arvio, että tämänhetkinen tarve on noin viisi miljardia.

”Jos johdannaisten hinta nousee tämä kymmenen miljardia on se enimmäismäärä, johon mennään.”

Lintilän mukaan useat suomalaiset yhtiöt ovat nyt tilanteessa, jossa ne voivat ajautua kassakriisiin hyvinkin nopeasti.

Myös valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) toi selvästi julki, miten vakava tilanne on.

”Kellään ei ole tietoa, miten kaukana hätätilanteesta ollaan. Emme voi tietää, miten markkina reagoi. Paketin tarkoituksena on rauhoittaa markkinoita.”

Suomalaisministerit aikovat ottaa asian esiin ensi viikolla sekä valtiovarainministerien että energiaministerien EU-kokouksissa.