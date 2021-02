Entinen suurlähettiläs Antti Kuosmanen arvioi Puheenvuoron blogissaan Venäjän tilannetta sekä Suomen ulkopoliittista johtamista niin sanotun Navalnyi-tviittikohun jälkimainingeissa.

Kohu syntyi siitä, että pääministeri Sanna Marin (sd) tviittasi kannan venäläisen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin vangitsemiseen ilman, että asiasta oli kunnolla keskusteltu tasavallan presidentin kanssa. Pääministerin käsitys oli ollut, että tasavallan presidentti oli kannanotosta tietoinen, sillä tasavallan presidentin kanslia oli ollut asian ennakkokeskusteluissa mukana.

Kuosmasen mielestä tietokatkos ”tuntuu olevan standardiselitys aina kun jotenkin mokataan”.

”Se joka tapauksessa kertoo tviittailukulttuurin turmiollisesta vaikutuksesta ulkopolitiikankin hoitamiseen, missä ’ajattele mitä sanot ennenkuin sanot mitä ajattelet’ olisi erityisen tärkeää”, Kuosmanen kirjoittaa.

Lopulta ongelma pohjautuu hänen mielestään kuitenkin Suomen nykyiseen perustuslakiin ja siihen, että EU-politiikka on pääministerin vastuulla, kun taas ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston eli hallituksen kanssa.

”EU:n ulkopolitiikka voi kattaa mitä ulkopolitiikan osa-alueita tahansa. Näihin aikoihin asti tämä ristiriita ei ole aktualisoitunut vakavaksi avoimeksi konfliktiksi presidentin ja hallituksen/pääministerin välillä, mutta kuten nyt nähtiin, kulisseissa se on koko ajan kuplinut ja kuplii niin kauan kuin perustuslain pykälät ovat ne mitkä ovat”, Kuosmanen kirjoittaa.

Kuosmanen pohtii monen muun tavoin myös sitä, miten Venäjän tilanteeseen pitäisi vastata. Navalnyi on tuomittu 3,5 vuodeksi vankeuteen tavalla, joka on länsimaiselle oikeuskäytännölle vieras. Venäläiskaupungeissa suuret kansanjoukot ovat lähteneet kaduille. Hallinto on vastannut pideätyksen ja pahoinpitelyin.

Europarlamentaarikko Elsi Katainen (kesk) pitää tilannetta vakavampana, kuin Suomessa edes ymmärretään.

Kuosmasella on selvä näkemys siitä, millaiset toimet tehoavat Venäjän presidentti Vladimir Putinin kaltaiseen toimijaan.

”Vastaus on, että vain konkreettinen pakko, tai vähintään kokemus pakosta. Jos tilanne on päässyt eskaloitumaan sotilaallisen voiman käytöksi, vain sotilaallinen voima. Jos ei, vähempikin voi riittää, mutta voimaa sen on oltava, niin kovaa voimaa, että hänen laskelmansa toimintansa eduista ja haitoista osoittavat kiistatta jatkamisen tulevan kalliimmaksi kuin pysähtymisen ja perääntymisen. Todella tehokas saattaa olla vain sellainen vastavoima, joka vaarantaa hänen oman asemansa”, Kuosmanen kirjoittaa.

”Ilman voimaa ei pärjää voimaa käyttävien kanssa”, hän toteaa.

Kuosmanen näkee EU:n tilanteen ongelmallisena.

”EU ei ole eikä siitä nähtävissä olevassa tulevaisuudessa ole syntymässä sotilaallisen voiman käyttöön pystyvää toimijaa. Tehoaviakin taloudellisia keinoja olisi periaatteessa, mutta nimenomaan Venäjää vastaan niitäkin on vaikea saada koottua, koska vain energiatuonnin voimakas vähentäminen pysyvällä pohjalla olisi niin kova isku, että se Venäjään tehoaisi. Keskeisten EU-maiden, ennen muuta Saksan, riippuvuus Venäjän energiasta on kuitenkin niin suuri, että tätä keinoa ei voida käyttää. Kansainvälisen finanssi- ja maksujärjestelmän mahdollistamat keinot, joiden täysimääräinen käyttö tuottaisi oikeasti vakavaa haittaa, taas ovat viime kädessä yhä vain Yhdysvaltain tehokkaasti käytettävissä, eivät EU:n”, hän kirjoittaa.

EU:n keinovalikoimassa on Kuosmasen mielestä ”poliittisen mielenosoituksen tasolle jääviä” pakotteita sekä ”periaatteellisluontoisia julkilausumia”. Ne eivät hänen mielestään Venäjään tehoa. Toisaalta periksi antaminen vaiti ollen olisi Kuosmasen mielestä vielä huonompi vaihtoehto. Julkilausumat ovat Kuosmasen mukaan länsimaisille poliitikoille keino säilyttää kansalaistensa kannatus.

