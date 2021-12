Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) koostavat päivitetyt ohjeet koulujen terveysturvallisuudesta ennen kevätlukukauden alkua, kertoo opetusministeri Li Andersson (vas).

Koulujen koronatilanne on puhuttanut voimakkaasti viime päivinä. Hallituksen linja on ollut, että koronarajoitukset kohdistetaan ensisijaisesti aikuisiin. Andersson on marraskuun lopulla linjannut, että etäopetus on viimesijainen keino.

”Epidemia on jälleen vaikeutunut ja päivittämisellä vahvistetaan edelleen kouluissa tehtäviä terveysturvallisia toimia. Mm. opetusryhmät suositellaan jatkossa pidettäväksi erillään”, Andersson kertoo Twitterissä nyt.

Sosiaali- ja terveysministeriö STM ”selvittää säännöllistä lapsiystävällistä kotona tai kouluissa toteutettavaa testaamista yhdessä THL:n ja OKM:n kanssa”, Andersson kertoo.

Opetusministerin mukaan alueiden terveysviranomaiset ottavat tarvittaessa lisätoimia käyttöön niillä alueilla, joilla tilanne on vaikea.

”Alueilla voidaan esimerkiksi ohjeistaa käyttämään maskeja myös peruskouluissa. Esim. Turussa maskeja käyttävät kouluissa 3-luokkalaiset ja sitä vanhemmat. Myös etäopetus on edelleen tarvittaessa alueellisten tartuntatautiviranomaisten ja opetuksen järjestäjien keinovalikoimassa, mikäli se on välttämätöntä opetuksen terveysturvallisuuden varmistamiseksi”, Andersson toteaa.

Andersson totesi 24. marraskuuta, että etäopetus on mukana keinovalikoimassa, mutta vasta viimesijaisena keinona.

”Tilanne jossa etäopetuksen hyödyt epidemian torjumiseksi ylittävät sen sosiaaliset haitat ei tule eteen aivan helposti, mutta etäopetus on mukana keinovalikoimassa viimesijaisena keinona”, Andersson totesi tuolloin.

LUE MYÖS: