Tänään tiistaina pääministerin paikalta hallituskumppanin epäluottamuksen vuoksi eronnut sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne vaikuttaa tulevan hallituksen muodostamiseen – peräti keskeisesti.

Rinne johtaa sdp:n hallitusneuvotteluryhmää, vahvistaa puoluesihteeri Antton Rönnholm Uudelle Suomelle.

Sdp:n ja sen eduskuntaryhmän sääntöjen mukaan puolueen hallitusneuvotteluita johtaa puolueen puheenjohtajan johtama toimikunta, jonka muista jäsenistä vähintään puolet tulee olla puoluehallituksen esittämiä. Toimikuntaa johtaa puolueen sääntöjen mukaisesti puolueen puheenjohtaja – joka sattumoisin on Antti Rinne.

Rinne vahvisti iltapäivän tiedotustilaisuudessaan, että hän on eronnut pääministerin pallilta, mutta aikoo jatkaa puolueensa puheenjohtajana näillä näkymin ainakin ensi kesään eli puoluekokoukseen asti. Rinne, jonka hallituskumppani keskusta hylkäsi epäluottamuksen vuoksi, kertoi myös aikovansa tukea uutta pääministeriä tämän työssä.

Sdp:n hallitusneuvotteluryhmän vetäminen ei tee Rinteestä hallituksen muodostajaa eikä hallitustunnustelijaa, joka on pääministeriehdokas. Uuden Suomen tietojen mukaan sdp:n puoluevaltuusto nimeää hallitustunnustelijan ensi viikon torstaina eli 12. joulukuuta. Sekä sdp:n varapuheenjohtaja, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin että sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman ovat kertoneet olevansa valmiita pääministeriksi, jos puolue heitä tehtävään pyytää.

Antti Lindtmanin eli suurimman puolueen ryhmänjohtajan on tarkoitus kutsua hallitusneuvottelut koolle mahdollisimman pian. Eduskuntapuolueiden tapaamisessa päätetään, kuka alkaa muodostaa hallitusta pääministeriehdokkaana ja millä puoluepohjalla neuvottelut aloitetaan. Ensimmäisenä vuorossa on suurimman puolueen, nyt siis sdp:n, edustaja, mutta toistaiseksi on epäselvää, kuka alkaa toimia hallituksen muodostajana.

Sekä sdp että keskusta ovat ilmoittaneet pyrkivänsä jatkamaan vanhalla hallituspohjalla.

Sdp:n hallitusneuvottelutoimikunnan nimeää puolueen eduskuntaryhmä, joka myös esittää toimikuntaan omat jäsenensä. Antti Lindtman kertoi aiemmin tänään ryhmänsä päättäneen hallitusneuvottelijoista, nimeämättä näitä henkilöitä.

Sdp:n hallitusneuvottelutoimikunnan kokoonpanosta kerrottiin myöhemmin tänään puolueen verkkosivuilla. Sdp:n mukaan toimikunnan jäsenet ovat:

Antti Rinne, puheenjohtaja

Sanna Marin, puoluehallitus

Ville Skinnari, puoluehallitus

Antton Rönnholm, puoluehallitus

Antti Lindtman, eduskuntaryhmä

Kristiina Salonen, eduskuntaryhmä

Ilmari Nurminen, eduskuntaryhmä.

