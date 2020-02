Tasavallan presidentin Sauli Niinistön mukaan Suomen ulkopolitiikan linjassa ei ole tapahtunut muutoksia.

Esimerkiksi entinen ulkoministeri, konkaripoliitikko Paavo Väyrynen on kertonut havainneensa merkkejä siirtymisestä ”ideologisen ulkopolitiikan” suuntaan. Hän on nostanut esiin muun muassa ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) syksyllä pitämän puheen, jossa Haavisto korosti ihmisoikeusperustaisuutta.

”Ulkopolitiikan keskeinen tehtävä on turvata Suomen asema enkä ole nähnyt siinä mitään muutoksia. Suomi on kyllä minun ymmärtääkseni aina sijoittunut ihmisoikeuspolitiikassa aika korkealle, en oikein näe siinäkään valtavia muutoksia tapahtuneen”, Niinistö kommentoi Ylen Ykkösaamussa.

Presidentti korosti samassa yhteydessä, ettei valtakunnansyyttäjän esitutkinta Haaviston toimista vaaranna millään tavalla Suomen ulkopoliittista linjaa.

”Ainoa tietysti voi olla, että hänen itsensä kannalta se voi olla kiusallinen tilanne. Mutta muutoin kyllä asiat sujuvat. Tässähän on kysymys nyt tutkinnasta. Ja erittäin hyvä, että eduskunta ja perustuslakivaliokunta noin toimivat. Tulee asia selvitettyä”, Niinistö sanoi.

Suomessa parhaillaan vilkkaana käyvään keskusteluun haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden auttamisesta Niinistö osallistui linjaamalla, että suurimmassa vaarassa ovat pienet lapset ja tytöt, joiden auttamista hän itse painottaisi.

”Minusta se lähtökohta täytyy pitää mielessä, että me autamme niitä, jotka ovat vaikeuksissa. Ihan maalaisjärjellä ajateltuna kaikkein suurimmassa vaarassa ovat pienet lapset ja tytöt. Lähtökohtaisesti luulen, että he ovat heikoimmassa asemassa. Näin minä painottaisin, mutta tämä on enemmän yleinen kanta, minä en tiedä, millaisia lapsia siellä leireillä on.”

