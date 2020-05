Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) entinen toimitusjohtaja, kansanedustaja Aki Lindén (sd) ihmettelee suomalaisten vastuutonta käyttäytymistä ja muistuttaa koronarajoituksista.

”Ovatko suomalaiset kuuroja tai lukutaidottomia? Kokoontumisten henkilörajoitus max 10 on voimassa vielä kolme viikkoa! Äsken ulkoillessa ei siltä näyttänyt. 1.6. alkaen raja on 50. Hallituksen linja on edelleen tiukka. Valvontaa tarvittaisiin”, hän ärähti lauantai-iltana Twitterissä.

Lindén huomauttaa, että myös pääministeri Sanna Marin (sd) on todennut ja perustellut rajoitusten tarpeen.

”Myös 1.6. alkaen on voimassa merkittäviä rajoituksia. Joka muuta väittää, lietsoo sellaista ilmapiiriä, että rajoituksia ei enää olisi”, Lindén korostaa.

Aikaisemmin tällä viikolla julkistetun Martti Hetemäen työryhmän raportin mukaan Suomeen tulisi voimakas epidemia-aalto, jos kaikki koronarajoitukset purettaisiin toukokuun puolivälissä tai touko–kesäkuun vaihteessa. Ennusteen mukaan tehohoitojaksoja tulisi 5100 ja tehohoidon maksimitarve ylittäisi käytettävissä olevan raskaan tehohoidon kapasiteetin.

Esimerkiksi kokoontumisrajoituksia ja ravintoloiden aukioloa koskevat rajoitukset alkavat kuitenkin hellittää 1. kesäkuuta alkaen.

