Osa Naton jäsenmaista aloittaa kouluttamaan ukrainalaisille hävittäjälentäjille yhdysvaltalaisten F-16-hävittäjien lentämistä ”niin pian kuin mahdollista”, sanoo Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg.

Yksitoista Nato-maata sopivat Tanskan ja Alankomaiden aloitteesta koulutusohjelmasta tiistaina. Uutistoimisto Reutersin mukaan koulutuksen on tarkoitus alkaa Tanskassa jo elokuussa ja lisäksi Romaniaan perustetaan erillinen koulutuskeskus.

Koulutus aloitetaan, vaikka varsinaista päätöstä hävittäjien luovuttamisesta Ukrainalle ei ole vielä tehty. Itse koulutuksen on arvioitu aiemmin kestävän jopa puolitoista vuotta.

”Lentäjien koulutus mahdollistaa myöhemmän päätöksen F-16-hävittäjien lähettämisestä Ukrainaan”, sanoo Stoltenberg.

Ukrainan ilmavoimilla on tällä hetkellä käytössä vanhoja neuvostovalmisteisia hävittäjälentokoneita, mutta ei läntisiä koneita. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on jo pitkään pyytänyt länsimaita toimittamaan sen avuksi hävittäjiä.

Stoltenberg ja Zelenskyi esiintyivät rinta rinnan keskiviikkona Naton huippukokouksessa Liettuan pääkaupungissa Vilnassa.

Vilnan katukuvassa tuki Ukrainalle ja Ukrainan liput näkyvät voimakkaasti. Kadunvarsien ja bussien mainoksissa vaaditaan niin Ukrainan Nato-jäsenyyttä kuin F-16-hävittäjien toimittamista Ukrainaan.

”Me näemme kaikki nämä liput ja haluan kiittää niistä. Se tukee ja antaa energiaa”, Zelenskyi kertoo.

Ranska toimittaa Ukrainalle risteilyohjuksia

Hävittäjälentäjien kouluttamisen ohella Stoltenberg nosti eri maiden tekemiä päätöksiä uusista asetoimituksista Ukrainan tueksi.

Ranska toimittaa risteilyohjuksia sekä Saksa ilmatorjuntajärjestelmiä ja panssariajoneuvoja. Aiemmin Yhdysvallat päätti rypäleammusten lähettämisestä Ukrainaan.

”Haluan esittää kiitollisuuteni presidentti Bidenille. Tiedän, että päätöksen läpivieminen oli vaikeaa”, sanoo Zelenskyi.

Stoltenbergin ja Zelenskyin tapaamisen tunnelman sähköistivät G7-maiden kokouksesta tihkuneet tiedot, joiden mukaan ne saattaisivat tehdä päätöksen uusista turvavakuuksista. Zelenskyi korostaa, että yksittäisten maiden antamat turvatakuut tai vakuudet eivät korvaa Nato-jäsenyyttä, vaan toimivat matkalla Nato-jäsenyyteen.

Nyt julistetut turvatakuut eivät tarkoita, että G7-maat liittyisivät sotaan Ukrainan rinnalle Venäjää vastaan. Takuiden tarkoitus on hillitä Venäjää aloittamasta uusia hyökkäyksiä sitten kun nykyinen sotiminen loppuu.

”Jos nämä toteutuvat – ja me teemme töitä sen eteen – siitä tulee merkittävä onnistuminen. Jos saisimme kutsun Nato-jäseneksi, tulokset olisivat optimaalisia”, Zelenskyi kertoo.

Venäjältä varoitus turvatakuista

Venäjä varoitti heti keskiviikkona, että turvatakuiden myöntäminen olisi länneltä ”vaarallinen virhe”.

Stoltenberg vastaa, että kun Euroopassa käydään sotaa, mitään riskitöntä vaihtoehtoa ei ole.

”Mutta suurin riski on se, että Venäjän presidentti Vladimir Putin voittaa”, Stoltenberg sanoo.

”Silloin se viestisi, että hän saa, mitä haluaa käyttämällä sotilaallista voimaa, rikkomalla kansainvälistä oikeutta ja hyökkäämällä naapurimaahan. Siksi Ukrainan tukeminen on tärkeää. Tappio olisi tragedia Ukrainalle, mutta myös vaara meille.”

Tiistaina Zelenskyi arvosteli Naton huippukokouksen julkilausuman sananmuotoja Ukrainan Nato-jäsenyyteen liittyen. Nato-maat toistivat, että Ukrainasta tulee Naton jäsen, mutta Zelenskyi toivoi selkeämpää aikataulua sekä kuvasi nyt kirjattua muotoilua ”absurdiksi”.

Keskiviikkona Stoltenbergin rinnalla Zelenskyi oli jo sovittelevampi. Hän painotti, että Ukrainan Nato-jäsenyys etenee.

”Me ymmärrämme, että joillakin voi olla vaikeuksia tukea Nato-jäsenyyttämme nyt, koska kukaan ei halua maailmansotaa. Se on täysin ymmärrettävää. Haluan kaikkien ymmärtävän, että me olemme sivistyneitä ja kohtuullisia ihmisiä. Me ymmärrämme, ettemme voi olla osa Natoa niin kauan kuin maaperällämme käydään sotaa”, Zelenskyi sanoo.

