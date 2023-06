Euroopan keskuspankin EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde vakuutti vielä vuoden 2021 joulukuussa, että euroalueen kova hintojen nousu, inflaatio, on vain väliaikainen ilmiö, joka ei tule aiheuttamaan korkojen nousua. Lausunto piti paikkansa aina viime vuoden heinäkuuhun asti. Silloin EKP aloitti koronnostot, jotka ovat edenneet historiallista vauhtia. Kahdeksas nosto on luvassa ensi torstaina. Samaan aikaan euroalueen inflaatio on edelleen yli viidessä prosentissa.