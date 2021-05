Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL vaatii ateria- ja puhtauspalveluiden ulkoistamisen jäädyttämistä oikeuskäsittelyn ajaksi Oulussa.

Oulun kaupunginhallitus hyväksyi viikko sitten päätösehdotuksen palveluntuottajan valinnasta. Päätös pohjautuu Oulun kaupunginvaltuuston viime lokakuussa tekemään linjaukseen ulkoistaa kaupungin ateria- ja puhtauspalvelut.

Oulun kaupungin ateria- ja puhtauspalvelut on nyt määrä siirtää Compass Group Finland Oy:lle, joka tuottaa palvelut lokakuun alusta lähtien. Liikkeenluovutus koskee noin 270 vakituista ateria- ja puhtauspalveluiden työntekijää, jotka siirtyvät vanhoina työntekijöinä uudelle työnantajalle. Oulun kaupunki kertoo kilpailuttaneensa hankinnan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä viime talven aikana.

Äärimmäisen täpärä äänestys

Ulkoistuspäätös on herättänyt Oulussa kiivasta keskustelua. Kaupunginvaltuusto linjasi lokakuussa ulkoistamissuunnitelmista päätöksellä, jossa äänet jakautuivat tasan 33–33, jolloin valtuuston puheenjohtajan Juha Hännisen (kok) ääni ratkaisi tuloksen ulkoistamisen hyväksi. Kalevan mukaan perussuomalaisten valtuutettu ja myös kansanedustajana tunnettu Ville Vähämäki poistui kokouksesta ennen äänestystä, mutta kertoi Kalevalle myöhemmin, että olisi äänestänyt ulkoistusta vastaan. Varajäsen ei ehtinyt äänestykseen, joten Hännisen ääni ratkaisi.

JHL katsoo, että päätöksenteossa on tapahtunut laillisuusvirhe. Siksi JHL on pyytänyt hallinto-oikeutta kumoamaan Oulun valtuuston lokakuisen päätöksen. JHL:n Oulun kunta-alan yhteisjärjestö on tehnyt valtuuston ulkoistuspäätöksestä kunnallisvalituksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Marraskuussa annetun välipäätöksen mukaan täytäntöönpanokiellolle ei ole perusteita, kertoo Kaleva. Lopullinen päätös on luvassa myöhemmin.

JHL:n mukaan Oulun kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt kokouksessaan ennen äänestämistä kuntalaista poikkeavaa äänestystapaa eikä äänestysjärjestystä ja äänestäminen suoritettiin kuntalaista ja Oulun kaupungin omasta hallintosäännöstä poikkeavassa järjestyksessä.

JHL: ”Järkyttävää”

Jos kunnallisvalitus hyväksytään, koko ulkoistamispäätöstä ei JHL:n mukaan ole olemassa ja palveluntuottajan valinta on mitätön.

”Palveluntuottajan valinta on hätiköity päätös, sillä JHL:n tekemän kunnallisvalituksen käsittely on kesken. Oulu halveksii oikeusjärjestelmää ja kuntalakia edetessään asiassa. Oulun on jäädytettävä kaikki ulkoistamiseen liittyvät toimet oikeuskäsittelyn ajaksi”, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine vaatii tiedotteessa.

Kaupungin mukaan palvelusopimuksen kokonaisarvo on 14,6 miljoonaa euroa vuodessa ja ulkoistuksen vuosittainen säästö yli kaksi miljoonaa euroa. Niemi-Laineen mukaan ”on ilmiselvää, että kahden miljoonan euron säästöt tarkoittavat käytännössä henkilöstön palvelussuhteen ehtojen heikentämistä”.

”Työpaikkojen säilymisellekään ei ole mitään takeita. Järkyttävää, että Oulun päättäjät haluavat kylmäsydämisesti niistää 1800 euroa kuukaudessa ansaitsevien palkoista ja lomista. Pidämme tätä edelleen härskinä kaupungin työntekijöiden kyykyttämisenä”, Niemi-Laine jyrähtää.

JHL korostaa, ettei se hyväksy jäsentensä työehtojen polkemista ja odottaa, että hallinto-oikeus kumoaa ”laittomasti syntyneen ulkoistamispäätöksen”.

”Mikäli ulkoistaminen kuitenkin etenee, tulemme ottamaan yhteyttä uuteen työnantajaan ja vaatimaan ratkaisua siirtyvien työntekijöiden keskeisten palvelussuhteen ehtojen turvaamiseksi. Ratkaisun on ehdottomasti löydyttävä ennen liikkeenluovutusta”, JHL:n tiedotteessa todetaan.

Hyväksyessään ehdotuksen palveluntuottajasta kaupunginhallitus edellytti samalla, että ulkoisen palvelutuottajan työn laadun tasoon eri hallintokunnissa ja liikelaitoksissa kiinnitetään erityistä huomiota.

