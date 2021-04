Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko kuvailee hallituksen puoliväliriihen tilannetta vakavaksi. Hän sanoo olevansa huolissaan oman sukupolvensa taidosta sopia vaikeista asioista.

“Pystymmekö tekemään päätöksiä, jotka uudistavat Suomea tässä vaikeassa tilanteessa. Vai syntyykö tässäkin asiassa yhteiskunnallista korjausvelkaa jonka itsekeskeisyyttämme lykkäämme seuraavien sukupolvien tehtäväksi? Kyky sopia lähtee arvostuksesta. Kyvystä katsoa silmien tasalta”, Saarikko totesi puheessaan keskustan puoluevaltuustolle lauantaina.

”Neuvotteluissa on edetty, pysähdytty, otettu mittaa ja tuijotettu silmiin”, hän kuvaili.

Saarikko muistuttaa, että Suomen politiikassa on ollut sääntö, jonka mukaan hallitus sopii ennen hallituskauden alkua, mitkä sen menot ovat. Tätä kutsutaan valtiontalouden kehykseksi.

“Se on yhdessä tehty sopimus, jonka tarkoitus on myös suojella päättäjiä, joihin kohdistuu paljon paineita. Maailmaa ei voi saada yhdellä vaalikaudella valmiiksi.Se on viesti suomalaisille ja ulkomaille, että pidämme sovitusta kiinni.

Sellaisia ovat suomalaiset. Sellainen on Suomen kansa. Sellainen on Suomi. Sellainen pitää olla Suomen hallituksenkin.”

Puoliväliriihessä on lehtitietojen mukaan riitauduttu juuri tähän kehykseen palaamisesta. Keskusta ja rkp vaativat, että valtion budjetissa on palattava niin sanottuihin menokehyksiin jo vuonna 2023. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Suomen hallitukset eivät voisi enää vuosina 2023 ja 2024 rahoittaa menoja koronaelvytyksen nimissä velkarahalla. Vasemmistopuolueet sdp ja vasemmistoliitto sen sijaan haluaisivat, että menosopeutuksen aloittamista ei hakattaisi vielä kiveen, koska koronakriisin päättymisen ajankohdasta ei ole varmuutta. Vihreät ovat esittäneet neuvotteluissa useita menolisäyksiä, eivätkä ole olleet valmiita leikkauksiin.

”Talouden tosiasioiden kohtaaminen ei useinkaan ole mukavaa siksi, että se edellyttää valintoja. Kaikkea ei voi saada, vaikka haluaisi. Monen tavoitteen kohdalla joutuu toteamaan, tähän yllämme vain jos voimme tehdä enemmän työtä, jonka avulla rahaa jää talteen”, Saarikko vastaa.

Velkavaihde on hänen mukaansa ollut juuri nyt perusteltu, mutta se ei saa jäädä päälle.

“Emme voi ratkaista rakenteellisia ongelmiamme merkittävällä lisävelalla. Meidän pitää rakentaa koko ajan polkua ulos ja miettiä, miten velkaantuminen saadaan haltuun, kun korona ei enää sanele politiikan tärkeysjärjestysten listaa.”

Saarikko katsoo, että sdp-yhteistyössä on rajujenkin riitojen jälkeen hyvä huomata, että heillä on tapana pitää sovitusta kiinni.

“Sitä arvostan. Näin Suomea on yhdessä rakennettu. Onnistummeko tässä nyt?”

Saarikko korosti tilanteen vaikeutta.

”Silloin, kun otetaan yhteen, otetaan oikeista asioista. Nyt otetaan yhteen, eikä lopputulos ole vielä kenenkään tiedossa. Tilanne on vakava. Hallitus, joka ei pysty tekemään taloudenhoitoa koskevia päätöksiä, ei pysty huolehtimaan muistakaan tehtävistään.”

Hallituspuolueiden puheenjohtajat eli niin sanottu viisikko jatkaa puoliväliriihineuvotteluja viikonloppuna.