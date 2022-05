VATT:n mukaan Suomeen tuodusta maakaasusta 92 prosenttia on tullut Venäjältä, mutta sen osuus koko teollisuuden energiankulutuksesta on vain kuusi prosenttia.

Maakaasu. VATT:n mukaan Suomeen tuodusta maakaasusta 92 prosenttia on tullut Venäjältä, mutta sen osuus koko teollisuuden energiankulutuksesta on vain kuusi prosenttia.

Maakaasu. VATT:n mukaan Suomeen tuodusta maakaasusta 92 prosenttia on tullut Venäjältä, mutta sen osuus koko teollisuuden energiankulutuksesta on vain kuusi prosenttia.

Energiayhtiö Gasum kertoi perjantaina Gazprom Exportin ilmoittaneen, että Gasumin hankintasopimuksen mukaiset maakaasutoimitukset Suomeen katkeavat lauantaina kello 7. aamulla. Gasum vahvisti lauantaiaamuna, että toimitukset ovat katkenneet.

LUE TARKEMMIN:

Perusteena toimituksen katkaisuun on, että Suomi ei ole suostunut putkikaasun maksamiseen ruplissa. Pitkäaikaisten toimitussopimusten mukaan maksuvaluutta on kuitenkin euro. Gasum on vienyt hankintasopimuksen välimiesmenettelyyn, koska venäläinen osapuoli rikkoo vaatimuksellaan hankintasopimuksen ehtoja.

Työ- ja elinkeinoministeriö kertoo, että Suomessa on varauduttu venäläisen kaasun tuonnin katkeamiseen, mutta sen korvaaminen ei ole ongelmatonta.

Täsmälliset vaikutukset kaasun saatavuuteen ja hintaan riippuvat käytössä olevista tuontireiteistä ja kysynnän kehityksestä. Kesällä kysyntä on selvästi talvea alhaisempaa.

Suomen Kaasuyhdistyksen mukaan vuonna 2019 kaasulla lämpiäviä pientaloja oli noin 4 000 ja rivi- ja kerrostaloja noin 1 100. Lisäksi maakaasulla lämmitettiin noin 1 200 palvelu- tai kauppatilaa ja 21 kasvihuonetta.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan kotitalousasiakkaiden suora kaasun tarve pystytään kattamaan kaikissa tilanteessa, samoin välttämättömien yhteiskunnan palveluiden tarvitsema kaasu.

Huoltovarmuuskeskus on varautunut huolehtimaan suojattujen asiakkaiden, eli kaasuverkkoon liittyneiden kotitalousasiakkaiden tarpeista. Lisäksi HVK valmistelee valmiutta huolehtia myös sosiaali- ja terveydenhuollon kohteiden sekä energiakriittisen elintarviketeollisuuden kaasun tarpeesta.

Energiayhtiöt voivat vaihtaa, ja osa on jo vaihtanutkin kaasua muihin polttoaineisiin markkinaehtoisesti. Kaasua käyttävien teollisuuslaitosten tilanne Venäjän tuonnin päättyessä vaihtelee.

Osa niistä on jo vaihtanut polttoainetta, osa siirtyy hankkimaan kaasua Baltiasta Balticconnector-putken kautta. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan joidenkin yritysten olisi pakko keskeyttää toimintansa, jos putkikaasua ei olisi mistään saatavissa.

Etujärjestö Kemianteollisuus kysyi jäsenyrityksiltään, millaisia vaikutuksia kaasun saannin pysähtymisellä yrityksille olisi.

Suomessa noin viidennes kemianteollisuuden yrityksistä käyttää maakaasua, pääasiassa energianlähteenä. Suomessa teollisuus käyttää Kaasuyhdistyksen tilastojen mukaan hieman yli 14 terawattituntia maakaasua vuositasolla. Tästä kemianteollisuuden osuus on 7–8 terawattituntia.

Kemianteollisuuden yrityksiltä kysyttiin, millaisia vaikutuksia olisi tuotannolle, jos kaasutoimitukset pysähtyisivät kokonaan.

Kyselyn mukaan merkittävät tuotanto-ongelmat vaikuttavat yritysjoukkoon, joka työllistää suoraan noin 6 000 työntekijää ja vaikutuksia olisi yritysjoukkoon, joka työllistää noin 12 000 työntekijää.

Kaasutoimitusten katkeaminen vaikuttaisi kaasua käyttävistä kemianteollisuuden yrityksistä noin 72 prosenttiin ja noin 40 prosenttiin merkittävästi. Kemianteollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 34 000 työntekijää.

Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto kertoo, että yritykset ovat varautuneet kaasunsaannin katkeamiseen esimerkiksi ottamalla käyttöön vaihtoehtoisia polttoaineita ja etsimällä kaasulle vaihtoehtoisia reittejä.

”Jos kaasua tai vaihtoehtoisia polttoaineita ei ole saatavilla, voivat yritykset joutua ajamaan tuotantoprosessejaan väliaikaisesti alas”, sanoo Aalto.

Suuremmat vaikutukset tulevat kesän jälkeen, ja tuolloinen tilanne riippuu siitä, kuinka hyvin maakaasua saadaan Balticconnectorin kautta. Kemianteollisuuden mukaan tyypillisen talven kaasuntarve on mahdollista kattaa kuitenkin vain LNG-terminaalikapasiteettia lisäämällä. Hintojen ennustetaan joka tapauksessa nousevan.

Balticconnector-siirtoputki mahdollistaa korvaavan kaasun tuontia Baltiasta

Suomen ja Viron välinen Balticconnector-siirtoputki mahdollistaa korvaavan kaasun tuontia Baltiasta. Suomeen saadaan kaasua myös nesteytettynä maakaasuna (LNG) terminaalien kautta Tornioon ja Poriin sekä syksyllä Haminaan valmistuvan terminaalin kautta.

Gasum kertoo, että tulee huomisesta eteenpäin toimittamaan maakaasua asiakkaillensa alkavan kesäkauden ajan Balticconnector-yhdysputken kautta muista hankintalähteistä. Gasumin kaasuverkon alueella sijaitsevat liikenteen kaasutankkausasemat toimivat myös normaalisti.

Gasumin toimitusjohtaja Mika Wiljanen toteaa, että on hyvin valitettavaa, että hankintasopimuksemme mukaiset maakaasutoimitukset tulevat nyt loppumaan.

”Olemme kuitenkin valmistautuneet tähän tilanteeseen huolellisesti ja mikäli kaasun siirtoverkossa ei ilmene häiriöitä, pystymme tulevina kuukausina toimittamaan kaasua kaikille asiakkaillemme”, sanoo Wiljanen.

Kelluva LNG-terminaali käyttöön ensi talveksi

Perjantaina on ollut vilkas päivä kaasuasioiden suhteen.

Gasgrid Finland ja yhdysvaltalainen Excelerate Energy allekirjoittivat tänään LNG-terminaalilaiva Exemplaria koskevan kymmenen vuoden vuokrasopimuksen.

LNG-terminaalilaivan vuokrauksella varmistetaan kaasun riittävyyttä Suomessa.

Suomen hallituksen mukaan laiva tulee turvaamaan Suomen huoltovarmuutta ja auttaa kattamaan Suomen kaasuntarvetta Venäjän putkikaasun tuonnin katketessa.

Terminaalilaiva on tarkoitus saada käyttöön ensi talveksi, ja sen sijoituspaikka on Etelä-Suomessa. Laivaa varten rakennetaan tarvittavat satamarakenteet sekä Suomen että Viron rannikoille. Jos ne valmistuvat Viroon ennen Suomea, voidaan terminaalilaiva sijoittaa väliaikaisesti Viron rannikolle, kunnes tarvittava infrastruktuuri Suomessa valmistuu.