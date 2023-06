Tulvaveden alle jäänyt talo Sadoven kylässä Hersonin alueella, missä Kah’ovkan patotuho on johtanut niin humanitaariseen kuin ekologiseenkin kriisiin.

Tuhot. Tulvaveden alle jäänyt talo Sadoven kylässä Hersonin alueella, missä Kah’ovkan patotuho on johtanut niin humanitaariseen kuin ekologiseenkin kriisiin.

Euroopan parlamentin jäsenet eli mepit tuomitsevat jyrkästi Kah’ovkan padon tuhoamisen, johon Venäjä syyllistyi.

“Se on sotarikos, joka on aiheuttanut laajoja tulvia ja ympäristökatastrofin Ukrainassa. Kaikki sotarikoksista, myös padon tuhoamisesta, vastuussa olevat on saatettava vastuuseen kansainvälisen oikeuden mukaisesti”, sanovat mepit.

Europarlamentaarikot toivovat päätöslauselmassa, että Ukrainan liittymisprosessi Natoon alkaa sodan päätyttyä ja saatetaan päätökseen mahdollisimman pian. Päätöslauselma hyväksyttiin torstaina äänin 425 puolesta, 38 vastaan ja 42 tyhjää, tiedottaa Euroopan parlamentin Suomen-toimisto.

Ennen täysjäsenyyttä EU:n ja sen jäsenvaltioiden, Naton ja kumppanimaiden on yhdessä tarjottava Ukrainalle väliaikaiset turvatakuut välittömästi sodan jälkeen, vaatii parlamentti. Se korostaa, että Ukrainan liittyminen sekä Natoon että EU:hun parantaisi alueellista ja maailmanlaajuista turvallisuutta ja vahvistaisi Ukrainan siteitä euroatlanttiseen yhteisöön.

EU-parlamentti toistaa tukensa Eurooppa-neuvoston päätökselle, jolla Ukrainalle myönnettiin EU-ehdokasmaan asema viime vuonna.