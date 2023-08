Ensi vuoden budjettiehdotuksen loppusumma on 87,2 miljardia euroa, ja ehdotus on 10,1 miljardia euroa alijäämäinen. Alijäämä on 1,5 miljardia euroa pienempi kuin kevään teknisessä julkisen talouden suunnitelmassa arvioitiin.

Alijäämän pieneneminen näkyy myös alenevina valtionvelan korkomenoina. Valtiovarainministeriön (VM) ehdotuksessa korkomenoarviota alennetaan vuosittain 0,2–0,3 miljardilla eurolla. Vuosittaisten korkomenojen arvioidaan olevan 3,2 miljardia euroa vuosina 2024–2026 ja 3,6 miljardia euroa vuonna 2027.

Budjetin loppusumma on 3,7 miljardia euroa enemmän kuin mitä vuodelle 2023 on budjetoitu, kun mukaan on luettu myös ensimmäinen lisätalousarvio. Määrärahatason kasvua vuoteen 2023 verrattuna selittävät etenkin muutokset hyvinvointialueiden valtion rahoituksessa.

”Käänne kohti tasapainoisempaa valtiontaloutta on kuitenkin tapahtumassa, sillä vuodelle 2024 ehdotettavat määrärahat ovat 1,1 miljardia euroa pienemmät kuin kevään teknisessä julkisen talouden suunnitelmassa”, todetaan VM:n tiedotteessa.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps) on esitellyt VM:n ehdotusta tiedotustilaisuudessa.

Valtiovarainministeriön sisäiset budjettineuvottelut alkoivat eilen torstaina. Pääministeri Petteri Orpon (kok) hallituksen hallitusohjelmassa linjataan, että hallitus sitoutuu vaalikauden aikana vahvistamaan julkista taloutta pysyvästi nettomääräisesti kuusi miljardia euroa vuoden 2027 tasolla.

Budjetti valmistelussa Valtion vuoden 2024 budjettia ­valmistellaan valtiovarainministeriön sisäisissä budjettineuvotteluissa torstaina ja perjantaina. Valtiovarainministeriön budjettiehdotus julkaistaan 28.8. Ministeriöiden ja valtiovarainministeriön kahdenväliset neuvottelut ovat 5.–6.9. Koko hallituksen budjettiriihi on ­tänä vuonna hieman tavallista ­myöhemmin, syyskuun loppupuolella 19.– 20.9. Hallituksen budjettiesitys käsitellään valtioneuvoston yleisistunnossa ja julkaistaan 9.10.

Purran mukaan ”rumaa perusuraa” halutaan tällä hallituskaudella muuttaa. Tarkoitus on taittaa julkisen velkasuhteen kasvu ja vahvistaa julkista taloutta. Vaikka mukana on kipeitä toimia, suunnan kääntäminen on Purran mukaan välttämätöntä.

”Vaikka nämäkin lukemat ovat edelleen karmaisevia, niin suunta on oikea. Menemme oikeaan suuntaan hallitusohjelman mukaisilla toimilla, ja se on viimeistään nyt välttämätöntä”, Purra sanoi tiedotustilaisuudessa.

”Uutta velkaa joudutaan edelleen ottamaan merkittävästi.”

Joidenkin säästöjen kohdalla on uudelleenarvioitu ja tarkennettu säästöjen ajoitusta.

”Tällaisia tilanteita on lähinnä säädösvalmistelun tai teknisen toteuttamisen kannalta hankalimmissa kokonaisuuksissa. Myös toimenpiteiden vaikutusarviot, niin valtion budjettitalouteen kuin koko julkiseen talouteen, ovat joiltain osin tarkentuneet. Arviot tulevat budjetti- ja kehysvalmistelun sekä hallituksen esitysten valmistelun myötä edelleen tarkentumaan, mutta hallitusohjelman liitteessä B linjatusta talouden kokonaisuudesta pidetään kiinni”, VM:n tiedotteessa kerrotaan.

4 miljardin investointiohjelma

Talousarvioehdotus vuodelle 2024 ottaa huomioon hallitusohjelman liitteessä listatut menolinjaukset, jotka tuottavat nettomääräisesti vajaan miljardin euron säästövaikutuksen valtion budjettitalouteen.

”Kehyskauden lopulla vuonna 2027 hallitusohjelman menopäätösten vaikutus on reilut 2 miljardia euroa vuoden 2024 hintatasossa ja 2,5 miljardia euroa nimellisesti.”

”Valtion talousarviomenojen taso alenee vuoden 2024 hintatasossa 1,1–2,0 miljardilla eurolla vuositasolla verrattuna kevään tekniseen kehykseen. Myös valtion budjettitalouden alijäämä on 1,3–2,7 miljardia euron alemmalla tasolla kuin keväällä 2023 arvioitiin. Valtion budjettitalouden alijäämän arvioidaan olevan vuosina 2024–2027 keskimäärin 9,8 miljardia euroa, kun vuosittainen alijäämä kevään teknisessä julkisen talouden suunnitelmassa oli keskimäärin 11,7 miljardia euroa.”

Hallitus aikoo tukea kasvua vaalikauden aikana määräaikaisella 4 miljardin euron investointiohjelmalla, joka rahoitetaan valtion omaisuuden myynnistä kertyvillä tuloilla purkamalla valtio-omisteisten listaamattomien yhtiöiden ylipääomituksia sekä tuloutuksin Valtion asuntorahastosta, joten investointimenot eivät lisää valtion velanottotarvetta hallituskauden aikana.

Valtiovarainministeriön talousarvioehdotus ja kehysehdotus eivät vielä sisällä investointiohjelman mukaisia toimia, eikä sitä ole huomioitu meno- tai tuloarvioissa. Ensimmäisistä toimista on tarkoitus linjata hallituksen budjettiriihessä.

Veronalennuksia keski- ja pienituloisille

Hallitus ei päätösperäisesti kiristä kokonaisveroastetta. Valtion budjettitalouden tuloiksi vuonna 2024 arvioidaan 77,0 miljardia euroa, josta 68,2 miljardia euroa on verotuloja.

Vuosina 2025–2027 budjettitalouden tulot kasvavat keskimäärin 2 prosenttia vuodessa. Vuonna 2027 budjettitalouden tulojen arvioidaan olevan 82,5 miljardia euroa, josta 74,3 miljardia euroa on verotuloja.

Hallitusohjelman mukaisesti ansiotuloveroperusteisiin tehdään vuosittain indeksitarkistus kaikilla tulotasoilla. Työn verotusta kevennetään asteittain vaalikaudella painottaen pieni- ja keskituloisia, ja työtulovähennystä kasvatetaan noin 100 miljoonalla eurolla vuosittain, yhteensä noin 400 miljoonalla eurolla.

”Tämä keventää työn verotusta hallituskauden loppuun mennessä keskimäärin lähes 0,5 prosenttiyksiköllä, ja lähes 1 prosenttiyksiköllä noin 20 000–25 000 vuosituloilla. Lisäksi vuonna 2025 otetaan käyttöön työtulovähennyksen lapsikorotus. Vuonna 2024 verotuloja vähentävät lisäksi muun muassa kotitalousvähennyksen tilapäisen korotuksen jatkaminen, osakesäästötilin enimmäistalletusmäärän nostaminen sekä maatalouden tasausvarauksen korottaminen.”

Väkevien alkoholijuomien ja viinien veroa korotetaan ja oluen veroa alennetaan. Vuonna 2024 verotuloja kasvattavat muun muassa valtion tuloveroasteikon ylimmän portaan 2 prosenttiyksikön määräaikaisen korotuksen jatko, matkakuluvähennyksen omavastuun korotus ja ikään perustuvan korotetun työtulovähennyksen uudelleenkohdennus. Lisäksi nikotiinipussit sisällytetään tupakkaverotuksen piiriin, VM listaa.

Liikennepolttoaineiden valmisteveroa alennetaan vuoden 2024 alusta kompensoimaan hallitusohjelman mukaisesta jakeluvelvoitteen nousu-urasta syntyvää keskimääräistä polttoaineiden hinnannousua kehyskaudella. Tämä johtaa valmisteverotuottojen alenemiseen vajaalla 160 miljoonalla eurolla. Muutos polttoaineiden valmisteverotuksessa on pysyvä. Lisäksi polttoaineveron CO2-komponenttia lasketaan myöhemmin hallituskaudella 100 miljoonalla eurolla.

Myöhemmin kehyskaudella voimaan tulevia verotuloja kasvattavia muutoksia ovat muun muassa nykyisin 10 prosentin alennettuun arvonlisäverokantaan kuuluvien hyödykkeiden, lukuun ottamatta sanoma- ja aikakauslehtiä, siirtäminen 14 prosentin verokantaan vuoden 2025 alusta ja tupakkaveron sekä virvoitusjuomaveron korotukset. Myöhemmin kehyskaudella verotuloja vähentävät muun muassa ajoneuvoveron perusveron alentaminen sekä kuukautissuojien ja lasten vaippojen siirtäminen 14 prosentin arvonlisäverokantaan.

Yleisen kiinteistöveroprosentin alarajaa korotetaan maapohjien osalta 1,3 prosenttiin vuonna 2024.

Sote-siirtolaskelmat vaikuttavat

Hyvinvointialueiden osalta ehdotuksessa ei vielä ole huomioitu niin sanottujen sote-siirtolaskelmien lopullista tarkistusta, jota koskevat tiedot ovat talousarvio- ja kehysvalmistelussa käytettävissä vasta myöhemmin. Siirtolaskelman korjaus tulee vielä vaikuttamaan momentin määrärahatasoon.

”Kehyskauden jälkipuoliskolla on mahdollista, että rahoituslain mukaiset jälkikäteistarkistukset lisäävät valtion rahoitustarvetta, huolimatta hallitusohjelmassa sovituista kustannusten sopeutustoimista. Jälkikäteistarkistuksia ja muita ennakoimattomia menotarpeita varten teknisessä julkisen talouden suunnitelmassa on tehty kehysvaraus, joka säilyy ennallaan.”

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuden indeksikorotukseen tehdään yhden prosenttiyksikön korotusta vastaava säästö, joka alentaa valtionosuutta vuoden 2024 tasossa 24 miljoonaa euroa ja nimellisesti noin 111 miljoonaa euroa vuoden 2027 tasolla.

”Valtionosuuden mitoituksessa on otettu huomioon vuodesta 2025 lähtien hallitusohjelman linjaukset kotoutumispalveluista ja työllisyysmäärärahojen alentamisesta. Peruspalvelujen valtionosuuden mitoitukseen vaikuttaa myös sote-uudistukseen liittyvien kustannusten ja tulojen siirtojen tarkistaminen vuoden 2022 lopullisten tietojen mukaisiksi. Siirrot tulevat vielä tarkentumaan syksyn valmistelun aikana.”

Näin VM arvioi talouden näkymiä

Talouden alkuvuosi 2023 on VM:n mukaan ollut odotettua myönteisempi.

”Venäjän hyökkäyssota sekä geopoliittiset riskit ja ympäristöriskit luovat kuitenkin epävarmuutta ja lisäävät taloudellisia häiriöitä. Korkojen nousun odotetaan olevan ohi, mutta korkeiden korkojen kasvua hidastava vaikutus näkyy vielä loppuvuonna. Vakavimmin tämä näkyy rakentamisen nopeana vähentymisenä viime vuosien korkealta tasolta. Taloustilanne on kuitenkin paranemassa, ja jo ensi vuonna tuotannon kasvun odotetaan nopeutuvan. Kotitalouksien ostovoiman kasvua tukevat palkankorotukset ja inflaation hidastuminen.”

VM:n mukaan työmarkkinoiden tilanne on hieman heikentynyt kesän aikana, mutta työllisyys on edelleen hyvällä tasolla. Kotitalouksien kulutus kääntyy VM:n mukaan kasvuun. Ministeri Purra nosti tiedotustilaisuudessa esiin rakentamisen rajun alamäen.

”Rakentamisen lasku jäänee väliaikaiseksi, sillä kysyntää uusille asunnoille on. Energiasiirtymään liittyviä investointiaikeita on ennätyksellisen paljon. Investoinnit voivatkin yllättää positiivisesti. Vienti on kehittynyt heikosti euroalueen kasvun pysähdyttyä. Kansainvälinen suhdannetilanne on kuitenkin paranemassa, mikä vauhdittaa myös Suomen vientiä”, VM toteaa tiedotteessa.