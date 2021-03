Suomen epidemiatilanne on heikentynyt edelleen, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kertoi koronavirusinfossa torstaina.

Viikkotasolla on valtakunnallisesti kirjattu ennätykselliset noin 4800 uutta tartuntaa ja valtakunnallinen kahden viikon ilmaantuvuusluku on noussut 165:aan 100 000 asukasta kohden. Ilmaantuvuusluku vastaa ”eurooppalaista keskikastia”, totesi THL:n Mika Salminen.

Erityisen pahana epidemia on HUS-alueella ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä, joiden kahden viikon ilmaantuvuusluvut ovat noin 430 ja 236 per 100 000 asukasta. HUS-alueen sisällä Helsinki ja Vantaa ovat epidemian keskipisteet, joissa tartuntoja on erityisen paljon. Niiden ilmaantuvuusluvut liikkuvat nyt 450:n yläpuolella.

”Nämä ilmaantuvuusluvut ovat niin suuria, ettemme ole tällaista vielä kokeneet”, Kiuru sanoi pääkaupunkiseudun kaupunkien tämänhetkisestä tilanteesta.

Erikoissairaanhoidon ja erityisesti tehohoidon tarve on kasvanut HUS-alueella ja Varsinais-Suomessa huomattavasti viimeisten parin viikon aikana, THL ja STM kertovat tiedotteessaan.

THL ja STM katsovat, että ”valtakunnallisen tilanteen merkittävän heikentymisen vuoksi on perusteltua, että alueilla pidetään yllä ja lisätään ennakoivasti tehokkaita ja kattavia keinoja tartuntojen estämiseksi ja terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi”.

Viimeisen kahden viikon seurantajakson (viikot 9-10) yhteenlaskettu tapausmäärä oli lähes 9200 uutta tapausta, mikä on lähes 1700 enemmän kuin sitä edeltävien kahden viikon tapausmäärä. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 166 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun vastaava luku edeltävällä kahden viikon jaksolla oli 136.

Ministeri Kiurun oli määrä kertoa tilaisuudessa ”hallituksen käsittelemistä toimenpiteistä koronavirusmuunnoksen yleistymisen ja epidemian kiihtymisen varalta”, mutta hän kävi puheenvuorossaan lähinnä läpi hallituksen saamia tietoja epidemiatilanteesta.

Mielenkiintoisena yksityiskohtana Kiuru kertoi, että Suomeen ulkomailta tulevien tartuntojen osuus on pysynyt hyvin matalana. Vain 1,7 prosenttia Suomessa todettavista tartunnoista liittyy matkustamiseen ja rajaliikenteeseen tällä hetkellä.

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki kertoi tilaisuudessa, että niin sanotun sulkutilan eli hallituksen käyttöön tuomien uusien rajoitusten vaikutuksesta alkaa olla pieniä merkkejä, mutta vahvat näytöt vielä puuttuvat. ”Sulkutila” on ollut päällä noin puolitoista viikkoa.

LUE MYÖS: