Lääkärit varoittavat vakavaan sävyyn Suomen koronatilanteesta. Esimerkiksi anestesiologian ja tehohoidon ylilääkäri Harri Tohmo sanoo suoraan, että varautuminen ja seuraaminen eivät enää riitä.

”Vastuutonta toimia vasta kun palo levinnyt eikä silloin kun se on vasta syttymässä. Jokainen todettu infektio kertoo noin viikon takaisesta tapahtumasta ja on jo ehtinyt tartuttaa muita. Varautuminen ja seuraaminen ei riitä. Pitää toimia”, hän vastaa Twitterissä opetusministeri Jussi Saramolle (vas), jonka mukaan koronatilanteen pahenemiseen on nyt syytä varautua.

Saramo puolestaan kiinnittää huomiota siihen, että koronatartunnat vähenivät Suomessa neljän viikon ajan marraskuun lopulta alkaen, mutta joulun jälkeen hyvä kehitys pysähtyi.

“Koska testeissä on käyty vähemmän ja positiivisten tulosten osuus on noussut, on hyvä varautua tilanteen pahenemiseen. Erityinen huoli koskee tällä hetkellä uusia virusmuunnoksia, joista emme vielä tiedä paljoa, mutta jotka näyttävät monissa maissa lisäävän tartuntoja rajusti. Tilanteen hallitsemiseksi meidän on varauduttava tarvittaessa nopeisiinkin toimiin”, Saramo tviittasi perjantaina.

Tutkimusanalyytikko Ilkka Rauvola kommentoi Suomen tilannetta huolestuneeseen sävyyn lauantai-iltana. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan Suomessa raportoitiin lauantaina 324 uudesta koronatartunnasta. Rauvola kiinnittää huomiota erityisesti eri alueiden tilanteeseen.

”Tartuntojen määrä on noussut nopeasti useissa sairaanhoitopiireissä. Uusien tartuntojen keskimääräinen kasvu nousi korkeimmalle tasolle marraskuun epidemian huipun jälkeen”, hän huomioi.

Rauvola nostaa esiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eli HUSin, jonka alueelta suuri osa 4-5 viime päivän luvuista puuttuu vielä viipeen takia.

”Siitä huolimatta seitsemän päivän ilmaantuvuus on ruvennut nousemaan. Ei lupaa kovin hyvää”, hän toteaa.

Suomen molekyylilääketieteen instituutin tutkijatohtori, sisätauteihin erikoistuva lääkäri Jukka Koskela varoittaa myös koronaviruksen mutaatioista ja nostaa esiin Britannian tilanteen.

”Nyt on aika toimia, vältytään paniikilta, pelolta ja kärsimykseltä, jos ollaan ajoissa”, hän sanoo.

Helsingin yliopiston ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtorin Tuomas Aivelo kertoo yllättyneensä siitä, miten nopeasti muunnos leviää.

”Virusten mutaatiot ja uusien muunnosten syntyminen ei ole yllätys, mutta huomattavasti paremmin leviävän muunnoksen synty oli. Koronavirus ei ole kovin monellakaan tavalla yllättänyt. Se toimii aika lailla kuin mikä tahansa muukin virus. Mutta nyt uskallan sanoa yllättyneeni paremmin leviävän muunnoksen synnystä”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Lontoon pormestari Sadiq Khan julisti kaupunkiin perjantaina kriisitilan koronatilanteen takia. Hän myönsi BBC:n haastattelussa, että virus ei enää ole hallinnassa. Tilanteen taustalla on juurikin koronaviruksen mutaatio.

