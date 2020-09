Ruotsissa voidaan alkaa suosittaa suojamaskien käyttöä tietyissä tilanteissa, kertoo Folkhälsomyndighetenin pääjohtaja Johan Carlson.

Ruotsi on monista muista maista poiketen ollut suosittelematta maskien käyttöä esimerkiksi julkisissa kulkuneuvoissa. Maskien on arvioitu synnyttävän väärää turvallisuuden tunnetta. Nyt Carlson toteaa, että tietyissä olosuhteissa, pahan paikallisen epidemian puhjetessa, maskien käyttöä voidaan suositella muiden toimien ohessa. Maskisuosituksen antaisivat paikallisviranomaiset.

”Silloin jopa maskien käytöstä voi olla hyötyä”, sanoo Carlson ja täsmentää, että maskien käyttöä voitaisiin suositella esimerkiksi niin kauan, että joukkoliikenteen ruuhkia pystytään purkamaan.

Uusia tautitapauksia ilmenee Ruotsissa nyt vähemmän kuin keväällä ja etenkin vakavien koronatapausten sekä kuolemantapausten määrä on laskussa. Uusi tautitapauksia todettiin tuoreimmalla seitsemän päivän seurantajaksolla 16 jokaista 100 000 asukasta kohden. Suomessa vastaava luku on 2,2.

”Euroopassa näemme päinvastaista kehitystä, mikä on luonnollisesti huolestuttavaa. ECDC:n eilisiltana julkistamasta tilastosta voimme huomata, että 19:ssa 31:stä ETA-alueen maasta tautitapausten määrä on kasvussa. Siksi on olemassa hyvät syyt sille, että pidämme kiinni Ruotsin strategiasta.”

Carlson painottaa, että on jokaisen ruotsalaisen vastuulla välttää ruuhkaisia tilanteita niin työpaikoilla, julkisessa liikenteessä ja eri tilaisuuksissa.

LUE MYÖS: