Median tulisi harkita tarkemmin rooliaan tosielämän rikollisista kertovissa true crime -ohjelmissa, katsoo kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen (kok). Aiemmin syyttäjä työskennellyt Keto-Huovinen kirjoittaa ohjelmiin liittyvistä eettisistä ongelmista Puheenvuoron blogissaan.

”Eettisestä näkökulmasta on mielestäni äärimmäisen valitettavaa ja kyseenalaista, että vakaviin rikoksiin, jopa murhiin syyllistyneitä rikollisia nostetaan jalustalle median toimesta. Heistä luodaan viihdejulkisuuden henkilöitä, ikään kuin he olisivat jonkun tuoreimman rikoselokuvan päänäyttelijöitä. Tämä ei ole mielestäni median tehtävä. Rikoksista on aina raportoitu, mutta fokus on ollut itse rikoksessa ei rikollisessa”, Keto-Huovinen kirjoittaa.

Uhrien asema unohtuu ohjelmissa helposti.

”Voitte kuvitella miltä uhreista tai heidän omaisistaan tuntuu, kun mediassa leivotaan rikollisesta viihdetähteä, joka paistattelee iltapäivälehtien kannessa kertomassa tarinoita omasta – ja vain omasta näkökulmastaan. Tästä syystä olen harmissani seurannut, kuinka myös Yle on lähtenyt tähän kaikkeen mukaan”, Keto-Huovinen arvostelee.

”True crime -ohjelmissa tulisi noudattaa samoja sääntöjä kuin ns. normaalissa rikosjournalismissakin. Näin ei valitettavasti kuitenkaan aina ole ja saimme tästä surullisen esimerkin viime vuoden lopulla, kun Ylellä esitetyssä Rikollinen mieli -dokumenttisarjassa raiskaukseen syyllistynyt henkilö esiintyi ohjelmassa koko nimellään ja hänen suhteensa uhriin paljastettiin siten, että lopulta uhrin henkilöllisyys pystyttiin päättelemään. Lopulta jakson tv-esitykset keskeytettiin ja se poistettiin Areenasta, mutta vahinko oli jo tapahtunut.”

Kansanedustaja pelkää, että pitkällä aikavälillä vakavien rikosten arkipäiväistäminen rapauttaa yhteiskuntamme moraalia. Hän kehottaa myös miettimään ohjelmiin suostuvien rikollisten motiiveja.

”Osaavatko kaikki ihmiset, erityisesti nuoret, joiden keskuudessa nämä sarjat ovat suosittuja, katsoa tai kuunnella näitä sarjoja kriittisesti ja nähdä oikeasti näiden henkilöiden tarinan taakse ja tulkita heidän motiivejaan? True crime -ohjelmien sisältöön on nimittäin suhtauduttava erittäin kriittisesti, koska kyse voi olla ainoastaan rikoksentekijän näkökulmasta ja totuudenmuuntelu voi olla hänen näkökulmastaan hyvinkin edullista.”

”Ongelmallisena näen myös sen, että jo ennen kuin asiassa on annettu edes lainvoimaista tuomiota alkavat sarjat pyöriä televisiossa. Tässä kohden perään jokaista miettimään, miksi nämä törkeisiin rikoksiin syyllistyneet henkilöt haluavat julkisuuteen, voisiko syynä olla se, että halutaan vaikuttaa ihmisten mielikuviin tai jopa yrittää vaikuttaa asian käsittelyyn”, ex-syyttäjä pohtii.

LUE MYÖS: