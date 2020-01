Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on määrännyt United Brotherhoodin (UB) ja sen alajärjestön Bad Unionin (BU) väliaikaiseen toimintakieltoon.

Käräjäoikeuden mukaan United Brotherhood täyttää yhdistyslaissa määritetyt kielletyn yhdistyksen tunnusmerkit. Oikeuden mukaan jengi toimii lisäksi lain ja hyvien tapojen vastaisella tavalla.

Päätöksessä korostetaan, että ryhmien jäsenet ovat olleet jatkuvasti aseistautuneita jopa sarjatuliasein ja syyllistyneet ”huomattavan suureen määrään” vakavia rikoksia.

”UB on valtakunnallisesti toimiva järjestäytynyt rikollisryhmä, joka toimii hierarkkisesti ja sotilaallista organisaatiota imitoivalla tavalla sekä eri osastoihin organisoituna. BU on toiminut suoraan UB:n käskyvallan alaisuudessa ja samoissa tiloissa UB:n kanssa. BU on toiminut kokelastasona pyrittäessä UB:iin ja sen pääasiallisena tehtävänä on ollut avustaa UB:ia sen rikollisessa toiminnassa”, käräjäoikeus sanoo.

Poliisi valvoo käräjäoikeuden toimintakieltojen toteutumista. Kanteen järjestöjen lakkauttamisesta nostivat Itä-Uudenmaan syyttäjänviraston erikoissyyttäjä ja Poliisihallitus viime syyskuussa.

