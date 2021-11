Euroopan hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen pitää selvänä, että Valko-Venäjän hybridioperaatio Puolassa ja muiden itäisten EU-maiden rajoilla on osa laajempaa ”juonta”.

LUE MYÖS Tarja Halonen: Kuvani Vladimir Putinista ja koko Venäjästä muuttui

Savolainen esitti arvionsa Yleisradion A-talkissa torstaina. Hänen mukaansa Valko-Venäjän alun perin loppukesästä aloittama ja tällä viikolla kiihdyttämä siirtolaisten syöttäminen EU:n ulkorajalle on ”takuulla osa jotain laajempaa juonta, joka tässä pikku hiljaa paljastuu”.

Savolainen viittasi Valko-Venäjän taustalla vaikuttavan Venäjän toimiin.

”Siellä on nyt lennetty strategisilla pommikoneilla, ja se on aika lähellä Keski-Eurooppaa tämä lento, kun ollaan Valko-Venäjän ilmatilassa. Sen lisäksi viimeisen kahden viikon aikana on keskitetty 90 000 miehen ja naisen joukot Ukrainan ympärille. Ja yksi [Venäjän] joukko on siinä saumassa, että se on Ukrainan ja Valko-Venäjän välissä”, Savolainen kertoi tilanteesta.

Muun muassa uutistoimisto Reuters on kertonut ukrainalaistietoihin perustuen marraskuun alussa, että Venäjä on sotaharjoitusten jäljiltä jättänyt noin 90 000 sotilasta Ukrainan läheisyyteen. Satelliittikuvista asian on katsonut vahvistetuksi verkkolehti Politico. Ukrainan itäosissa yhä jatkuvan sodankäynnin pelätään kiihtyvän, ja myös Yhdysvallat on varoittanut Eurooppaa Venäjän mahdollisesti valmistelemasta operaatiosta.

Pommikoneita Venäjä puolestaan on lähettänyt ”harjoituslennoille” tällä viikolla osoituksena tuestaan Valko-Venäjälle liittolaisensa kärhämässä EU:ta vastaan.

”Eli tällä hetkellä heillä näyttäisi olevan kehittynyt kyky operoida sotilaallisesti sekä Minskin että Kiovan suuntaan”, Jukka Savolainen sanoo.

Hän spekuloi, että tämä kykyjen osoittaminen on myös Venäjän tavoite operaatioiden taustalla. Hän muistuttaa, että Ukrainan ”takuumiehenä” on Yhdysvallat, ja Puolan häiriköinnin tavoitteena voi olla viedä ainakin Euroopan unionin huomio pois Ukrainan konfliktista.

”Nyt jos eurooppalaisilla on muuta puuhaa, niin esimerkiksi Ukrainan suuntaan heillä ei riitä niin kovasti mielenkiintoa.”

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola nosti keskustelussa esiin, että sattumaa ei ole myöskään rajakriisin osuminen lähelle Suwalkin käytävää, joka on Liettuan ja Puolan rajalla sijaitseva kapea raja-alue. Se erottaa Venäjään kuuluvan Kaliningradin erillisalueen Valko-Venäjästä.

Aaltolan mukaan Suwalkin raja-alue on ”keskeinen strateginen käytävä Kaliningradin ja tiivistyvän Venäjän ja Valko-Venäjän välisen liiton välissä”. Siihen liittyy siis Venäjän suuri strateginen intressi.

Jos Puolan rajalla käynnissä oleva testi onnistuu, se osoittaa Jukka Savolaisen mukaan Venäjälle ja Valko-Venäjälle, että ”tässä on käytettävissä tehokas keino, jota Euroopan unionin liberaalit jäsenmaat eivät kykene kunnolla käsittelemään”.

”Eli uhka on suuri ja minä sanoisin, että potentiaali on paljon suurempi, jos aletaan oikein työntää ihmisiä jostain”, hän lisäsi huomauttaen, että nyt rajalla on vain joitakin tuhansia ihmisiä.

Tilanne osoittaa Savolaisen mukaan aivan selvästi, että Suomenkin tulee varautua vastaavaan hybridiuhkaan. Hän korosti lähetyksessä vahvasti, että kansainvälisistä velvoitteista voidaan mahdollisesti joustaa kansallisissa uhkatilanteissa. Tällä hän viittasi keskusteluun valmiudesta sulkea tarvittaessa rajat turvapaikanhakijoilta, joiden hakemusten vastaanottamiseen normaalisti velvoittavat kansainväliset sopimukset.

”On hyvin mahdollista, että kysymykset kansallisesta suvereniteetista ja hätätilanteesta voivat hyvinkin antaa oikeudellisen perusteen tehdä esimerkiksi tämä nyt keskustelussa oleva valmiuslain muutos”, Savolainen sanoi lähetyksessä.

Savolaisen mukaan Hybridiosaamiskeskus alkaa selvittää, millaiset toimintamahdollisuudet Suomella kansainvälisten velvoitteiden ja kansallisvaltion suvereniteetin suojelun puitteissa on, jos hybridivaikuttaminen osuu Suomeen.