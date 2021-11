Komissio ehdottaa ihmisten salakuljetukseen tai ihmiskauppaan osallistuvien liikenteenharjoittajien asettamista ”mustalle listalle”.

Tämä koskisi liikenteenharjoittajia, jotka toimivat tie-, lento-, sisävesi- ja meriliikenteessä, siis muun muassa lentoyhtiöitä.

Komissio ja korkea edustaja ehdottivat tiistai-iltana toimenpiteitä niiden liikenteenharjoittajien toiminnan estämiseksi ja rajoittamiseksi, jotka osallistuvat EU:hun suuntautuvaan ihmisten salakuljetukseen tai ihmiskauppaan tai helpottavat sitä.

Ehdotukset ovat osa EU:n yhtenäistä vastausta valtion tukemaan ihmisten välineellistämiseen EU:n Valko-Venäjän vastaisella ulkorajalla. Näin EU saa käyttöönsä uuden välineen, jolla se voi tukea tällaisten hybridihyökkäysten kohteeksi joutuvia jäsenmaita.

”Viimeaikaiset tapahtumat EU:n Valko-Venäjän vastaisella rajalla eivät olisi voineet tapahtua ilman, että eräät liikenteenharjoittajat ovat tietoisesti tai tietämättään myötävaikuttaneet ihmisten hyväksikäyttöön. Toiminta on aiheuttanut suurta inhimillistä kärsimystä, vaarantanut turvallisuuden EU:n ulkorajoilla ja horjuttanut alueen vakautta”, Euroopan komission Suomen-edustuston tiedotteessa todetaan.

Hyökkäyksen takana on EU:n mukaan Valko-Venäjän itsevaltias presidentti Aljaksandr Lukašenka.

”Haaste kohdistuu koko EU:hun, erityisesti Liettuaan, Puolaan ja Latviaan, joihin on kesästä lähtien kohdistunut uudenlainen salakavala uhka, jossa käytetään hyväksi ihmisten epätoivoa. Tämän toiminnan on käynnistänyt Lukašenkan hallinto, joka on houkutellut ihmisiä rajalle yhteistyössä ihmissalakuljettajien ja rikollisverkostojen kanssa.”

”Valko-Venäjän toimet ovat kiihdyttäneet humanitaarista kriisiä. Aikuisia ja lapsia jäi jumiin laajalle metsäalueelle, jossa lämpötila tippui nollan alapuolelle. Moni kuoli, ja kuolleiden joukossa oli myös lapsia. Tilanne kärjistyi 8. marraskuuta, kun 2 000 ihmistä jäi loukkuun rajalle. Intensiivisen diplomatian seurauksena EU toimitti paikalle humanitaarista apua ja tekee YK:n virastojen kanssa yhteistyötä evakuointien järjestämiseksi. Valko-Venäjä on siirtänyt ihmisiä tilapäisestä leiristä lämmitettyyn varastohalliin.”

Komissio ehdottaa nyt uutta oikeudellista kehystä, jonka puitteissa EU voi toteuttaa kohdennettuja toimenpiteitä mustalla listalla olevia liikenteenharjoittajia vastaan. Toimia olisi täydennettävä humanitaarisella avulla.

Borelli: Valko-Venäjän tilanne järkyttävä

Euroopan komission varapuheenjohtajan Josep Borrellin mukaan Valko-Venäjän hallinto yrittää viedä huomion maansa järkyttävästä tilanteesta hyödyntämällä ihmisten epätoivoa ja ajamalla heitä kohti EU:n rajaa.

”He eivät tule onnistumaan. Olemme laajentaneet pakotteita ja olemme ottamassa käyttöön uutta toimenpidepakettia tähän Lukašenkan hallinnon hybridihyökkäykseen osallistuneita vastaan”, hän sanoi.

”Emme tule koskaan hyväksymään ihmisten hyväksikäyttöä poliittisiin tarkoitusperiin”, Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyen sanoi.

Toimenpiteet olisivat oikeasuhteisia ja tapauskohtaisia, kuten toiminnan harjoittamisen rajoittamista unionin markkinoilla. Liikennelupia tai oikeuksia tankata ja tehdä huoltoa voitaisiin EU:n alueella keskeyttää tai kieltää kulkeminen EU:n alueen kautta, lentää sen yli, tehdä teknisiä välilaskuja tai käydä EU:n satamissa.

Sisäasioista vastaavan komissaarin Ylva Johanssonin mukaan EU tekee lopun Lukašenkan laittomasta matkustusoperaatiosta rajojen ja ihmisten suojelemiseksi.

”Eurooppaan pääsee laillisia kanavia pitkin, ei sääntöjenvastaisesti metsäreittiä seuraten. Pitkällä aikavälillä tarvitsemme oikeudenmukaisen ja tehokkaan eurooppalaisen muuttoliike- ja turvapaikkajärjestelmän, joka pystyy vastaamaan erilaisiin tilanteisiin. Uudesta muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksesta on päästävä mahdollisimman pian yhteisymmärrykseen”, Johansson totesi.

Näin EU on puuttunut ”sortotoimiin Valko-Venäjällä”

EU:n ulkoasiainneuvosto päätti 15. marraskuuta laajentaa Valko-Venäjän vastaisia EU:n pakotteita. Viides pakotepaketti koskee yksityishenkilöitä ja tahoja, jotka syyllistyvät ihmisten välineellistämisen järjestämiseen tai osallistuvat siihen, kuten kuten lentoyhtiöitä, matkatoimistoja ja muita välittäjiä.

Viidennellä pakotepaketilla pyritään puuttumaan rajalla vallitsevaan tilanteeseen, ihmiskauppaan ja Valko-Venäjällä jatkuviin sortotoimiin. Se on jatkoa EU:n 9. marraskuuta tekemälle päätökselle keskeyttää viisumikäytäntöjen helpottaminen osittain niin, että se ei koske Valko-Venäjän hallinnon virkamiehiä. Helpottamisesta on aiemmin tehty sopimus Valko-Venäjän kanssa.

”EU on kriisin alusta alkaen ollut kokoamassa kansainvälistä koalitiota vastustamaan häikäilemätöntä ihmisten välineellistämistä. Siinä noudatetaan Team Europe -lähestymistapaa, jossa yhdistyvät jäsenmaiden ja EU:n diplomaattiset vahvuudet. Viime viikkoina komission varapuheenjohtaja (Margaritis) Schinas on käynyt tärkeimmissä lähtö- ja kauttakulkumaissa pyytääkseen niitä estämään kansalaisiaan tarttumasta Valko-Venäjän viranomaisten syöttiin.”

Schinasin mukaan Valko-Venäjän hallinto tekee yhteistyötä kansainvälisten salakuljetusverkostojen kanssa ja syöttää tavallisille ihmisille pajunköyttä.

”Tilanne rajoillamme ei ole muuttoliikekysymys vaan turvallisuuskysymys, ja EU on osoittanut, ettei se taivu. EU on tehnyt kumppaneidensa kanssa määrätietoista ja kokonaisvaltaista yhteistyötä, joka alkaa pikkuhiljaa kantaa hedelmää. Tänään esitetty ehdotus mustalle listalle asettamisesta on konkreettinen lisäosoitus päättäväisyydestämme. Ongelma on globaali, ja tarvitsemme kansainvälistä koalitiota torjumaan ihmisten käyttöä poliittisina pelinappuloina”, Schinas totesi.

Osa lähtö- ja kauttakulkumaista onkin keskeyttänyt lennot Valko-Venäjälle ja tiukentanut matkustajien tarkastuksia lentoasemilla. Liikenteestä vastaava komissaari Adina Vălean kehuu kansainvälistä ilmailualan yhteisöä viime viikkojen vahvasta ja välittömästä yhteistyöstä.

”On erittäin tärkeää ottaa liikenteenharjoittajat tiiviisti mukaan tämän uudentyyppisen hybridiuhan torjuntaan. Uusi ehdotus toimenpiteistä sellaisia liikenteenharjoittajia vastaan, jotka helpottavat salakuljetusta tai osallistuvat siihen, antaa meille vahvat välineet toimia tilanteessa, jossa liikenteenharjoittajat pyrkivät käyttämään ihmisiä hyväksi”, Vălean jatkoi.

Naapuruus- ja laajentumiskomissaari Olivér Várhelyi totesi puolestaan, että valtion tukema tuhansien siirtolaisten välineellistäminen ja EU:ta ja sen jäsenmaita vastaan hyökkääminen ei ole hyväksyttävää, ja sen on loputtava.

”Kuten tämänpäiväiset ehdotuksemme osoittavat, toiminnalla on seurauksia. Emme hyväksy Lukašenkan hallinnon harjoittamaa kiristystä. Tuemme ihmisiä, jotka ovat joutuneet tämän operaation uhreiksi. Samalla jatkamme valkovenäläisten tukemista demokratian tavoittelussa”, Várhelyi jatkoi.

Neuvottelut palautuksista käynnissä

Siirtolaisten palauttamista Valko-Venäjän alueelta pyritään helpottamaan neuvottelujen avulla. Euroopan ulkosuhdehallinto ja komissio ovat aloittaneet työryhmätason tekniset neuvottelut YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n ja siirtolaisjärjestön IOM:n sekä Valko-Venäjän edustajien kanssa.

”Valko-Venäjän hallinnon tässä kriisissä käyttämistä ihmisistä monet ovat irakilaisia. EU tekee Irakin kanssa tiivistä yhteistyötä. Suorat lennot Bagdadista Valko-Venäjälle keskeytettiin elokuussa ja myöhemmin lopetettiin kolmansien maiden kautta operoitavat lennot Erbilistä Valko-Venäjälle. Irak järjestää EU:n tuella palautuslentoja irakilaisille. Lisäksi komissio aikoo myöntää Irakille taloudellista apua kansalaistensa uudelleenkotouttamiseen.”

Euroopan ulkosuhdehallinto on ryhtynyt toimenpiteisiin väärien ja harhaanjohtavien tietojen torjumiseksi verkossa. EU:n edustustot ovat pyrkineet vaikuttamaan tilanteeseen kohdentamalla viestintää maissa, joista ihmisiä on houkuteltu eniten Valko-Venäjälle.

”Tiedon manipulointi on yksi tärkeimmistä keinoista, joilla ihmisiä huijataan. Heille annetaan valheellisia lupauksia, minkä jälkeen heidät voidaan välineellistää. Monet eri toimijat ovat hyödyntäneet tilannetta järjestääkseen mittavan disinformaatiokampanjan EU:n kansainvälisen maineen tahraamiseksi.”

700 000 € humanitaarista apua

EU on myöntänyt 700 000 euroa humanitaarista apua Valko-Venäjälle jumiin jääneille haavoittuvassa asemassa oleville pakolaisille ja siirtolaisille rajalla ja rajan tuntumassa. Tästä 200 000 euroa ohjataan suoraan Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainväliselle liitolle IFRC:lle. Tämä tehdään osana EU:n kokonaisrahoitusta IFRC:n hallinnoimalle hätärahastolle.

Lisäksi EU myöntää 500 000 euroa humanitaariseen apuun, jonka täytäntöönpanosta vastaavat sen kumppaniorganisaatiot paikan päällä.

EU antoi heti kriisin puhjettua Latvialle, Liettualle ja Puolalle tukea rajavalvontaan hätärahoituksena ja asiantuntija-apuna. Lisäksi annettiin EU:n pelastuspalvelumekanismiin osallistuvien Euroopan maiden luontoissuorituksia.

Komissio myönsi Liettualle 36,7 miljoonaa euroa turvapaikkamenettelyjen toteuttamiseen ja vastaanotto-olosuhteiden parantamiseen.

Jopa 3,5 miljoonaa euroa vapaaehtoisen paluun tukemiseen

EU:n muuttoliikettä käsittelevä varautumis- ja kriisinhallintaverkosto kokoontuu kerran viikossa laatiakseen tilannekatsauksen ja määritelläkseen tehokkaan toimintatavan. Heinäkuusta alkaen Puolaan, Liettuaan ja Latviaan on lähetetty EU:n sisäasioiden alan virastojen henkilöstöä, Liettuaan ja Latviaan on lähetetty myös kalustoa.

Komissio käy kaikkien kolmen jäsenmaan kanssa vuoropuhelua rahoituksellisista ja operatiivisista tarpeista ja osoittaa 200 miljoonaa euroa lisärahoitusta rajaturvallisuuden edistämiseen.

Lisäksi komissio antaa jopa 3,5 miljoonaa euroa vapaaehtoisen paluun tukemiseen Valko-Venäjältä lähtömaihin.

Komissio valmistelee myös ehdotusta väliaikaisista toimenpiteistä koskien turvapaikka-asioita ja palauttamista. Ne perustuvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 78 artiklan 3 kohtaan.

”Taustalla on Eurooppa-neuvoston komissiolle antama kehotus ehdottaa tarvittavia muutoksia EU:n oikeudelliseen kehykseen sekä konkreettisia toimenpiteitä, joilla voidaan varmistaa välittömät ja tarkoituksenmukaiset vastatoimet EU:n oikeuden ja kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti. Samalla ehdotus on vastaus tilanteesta kärsiville jäsenmaille. Ne toivovat väliaikaisia toimenpiteitä, joilla voidaan puuttua tehokkaasti muuttoliikkeen aiheuttamaan hätätilanteeseen EU:n ulkorajalla.”