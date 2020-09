Jatkokaudelle tänään valittu kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on hermostuttanut sdp:n edustajia puoluekokoukselle pitämässään puheessaan.

”Minua suututtaa, miten tätä maata tällä hetkellä johdetaan. Se motivoi minua jatkamaan”, Orpo sanoi.

Sdp:n tuore varapuheenjohtaja Niina Malm ihmettelee Orpon lausuntoa.

”Hämmästelen, mikä hallituksen toiminnassa on vastuutonta? Oliko vastuutonta huolehtia kaikkein heikoimmassa asemassa olevien toimeentulosta? Oliko vastuutonta auttaa yrityksiä selviämään pahimman yli? Oliko vastuutonta asettaa ihmisten terveys talouden edelle”, hän vastaa tiedotteessaan.

Malmin mukaan koronakriisi on vallannut hallituksen työjärjestyksen, mutta hallitus ei ole tyytynyt keväällä ratkomaan vain koronaan liittyviä asioita, mistä hänen mukaansa kertoo esimerkiksi sote-uudistuksen ja oppivelvollisuuden laajentamisen eteneminen.

”Hallitus on keskittynyt toteuttamaan politiikkaan, mille kansalaiset antoivat keväällä 2019 luottamuksensa. Työllisyysasteen nostaminen on kirjattu hallitusohjelmaan ja hallitus on ollut selvä ja johdonmukainen viestissään, että päätökset työllisyystoimista tehdään syksyn budjettiriihessä. Jostain syystä tämä on kuitenkin ilmeisesti mennyt kokoomukselta ja Orpolta ohi.”

Sdp:n kansanedustaja, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin entinen toimitusjohtaja Aki Lindén puolestaan tarttuu Orpon sote-uudistusta koskeneisiin kommentteihin. Orpon mukaan sotea tulisi kehittää kuntayhtymäpohjalta.

”Ensin Jyrki Kataisen, ja sen jälkeen Alexander Stubbin johtamat hallitukset yrittivät sote-uudistusta juuri kuntayhtymäpohjalta. Kuntayhtymämalli todettiin perustuslain kanssa ristiriitaiseksi, koska kuntayhtymille olisi pakolla siirretty yli 60 % kuntaverolla ja valtionosuuksilla katetuista palveluista, joka olisi rikkonut kuntien itsehallinnon periaatteen. Tämän jälkeen ainoa tie koota 300 kunnan ja yli 150 kuntien yhteisten organisaatioiden sekava ja tehoton sotejärjestelmä tehokkaasti toimivaksi ja yhdenvertaiset palvelut takaavaksi kokonaisuudeksi, on ollut erillisten sotealueiden muodostaminen. Tämän tietää kokoomuskin”, Lindén kommentoi omassa tiedotteessaan.

Lue lisää: